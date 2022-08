Le Haut Conseil islamique: «Sédition de l'histoire et de la mémoire»

Le secrétaire général du Haut Conseil islamique, Boumediene Bouzid, a dénoncé les déclarations du président de l'Union mondiale des savants musulmans, Ahmed Raïssouni, à propos de l'Algérie, qualifiant ces propos de « sédition de l'histoire et de la mémoire». Il devait tenir compte de sa position, de son statut scientifique et de son rôle religieux dans la réconciliation entre les musulmans et l'appel à la paix et à la fraternité. Critiquant les tentatives répétées des secrétaires à la tête du syndicat d'en faire «une plate-forme de conflits politiques, ce qui contredit l'esprit de la Charte islamique adoptée par le syndicat il y a des années, qui appelait à renoncer à la violence, aux combats et discorde».

L'association des Ouléma algériens: «L'appel au djihad est contre les sionistes»

Le secrétaire général de l'association des Ouléma algériens, M.Guessoum, a souligné le fait qu' « en raison de la gravité des déclarations de Raïssouni, qui détient la nationalité marocaine, l'Association des savants musulmans algériens a publié une déclaration urgente, exprimant sa surprise face à ses déclarations, en particulier celles liées à sa volonté et à la volonté des savants marocains pour le jihad au Sahara occidental et Tindouf. Ces déclarations ne servent pas l'unité des peuples et ne préservent pas le bon voisinage. Le jihad est contre les occupants qui ont usurpé des terres, comme les sionistes qui ont déplacé le peuple palestinien, tué ses enfants et ses femmes, emprisonné ses jeunes enfants, démoli ses structures et poursuivi le processus d'extermination de ce peuple de sang-froid et aux yeux du monde entier, musulman et voisin».

El Bina: «Raïssouni cherche à semer la fitna entre les nations»

Pour le président du mouvement El Bina, «l'atteinte répétée des symboles marocains à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Algérie récurrente dans sa forme officielle et savante, avec le silence appliqué par le régime du Makhzen, prouvent le caractère colonial et expansionniste marocain, qui ne respecte aucune charte ni les lois internationales, ni le bon voisinage. Tout cela se déroule dans une coordination et une harmonie délibérées, avec des objectifs dessinés et précis. Ce qui ne contredit pas les déclarations du roi du Maroc, qui se confirment chaque jour comme inexactes et ne visent la consommation des médias que pour tromper l'opinion publique de bonnes intentions».



Le MSP: «Le jihad pour libérer Ceuta et Melilla...»

Le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrezak Makri,qualifie les propos du sujet du roi du Maroc de «chute dangereuse et vibrante du président de l'u.m.s.m, dans lequel il est censé recourir aux équilibres juridiques et aux valeurs islamiques, et non à appeler à la fitna et aux combats entre usulmans». «Ahmed Raïssouni doit prendre toute la responsabilité de ses déclarations qui sont survenues dans des circonstances internationales et régionales tendues qui ne supportent pas de tels événements qui attisent les émeutes.Au lieu d'appeler au jihad, il aurait mieux valu pour lui d'appeler au jihad avec l'argent et l'âme pour la libération de Ceuta et Melilla du Maroc».



Le FLN:«La stabilité de l'Algérie est une ligne rouge»

Le secrétaire général du FLN, Abou El Fadl.Baâdji a estimé que «les récentes déclarations au nom d'Ahmed Raïssouni, s'inscrivent dans le cadre d'une série systématique d'agressions à travers les médias officiels marocains et fidèles au régime du Makhzen en particulier, ainsi qu'un groupe de semi-intellectuels, politiciens, universitaires et autres pour frapper la stabilité de l'Algérie». ajoutant que «la personne concernée appartient à une série de savants recrutés par des laboratoires étrangers pour casser et fragmenter les pays arabes et islamiques, en particulier ceux qui maintiennent encore leurs positions fermes sur des questions justes dans les États, et les faire connaître, comme l'Algérie, qui exprime ses positions fermes, notamment sur la Palestine et le Sahara occidental». A.A.