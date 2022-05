Un mois de mai macabre. La saison estivale n’a pas encore été lancée que les Routes nationales de Béjaïa font parler d’elles à répétition. Pas une semaine ne se passe sans qu’un accident mortel n’est annoncé. Au total huit personnes ont trouve la mort des suites de collision entre les véhicules sur les routes de Béjaïa. Les RN 26, 09, 12 et 24 ont été le théâtre de ces accidents qui ont fait également des dizaines de blessés Le premier accident qui avait défrayé la chronique locale a eu lieu au début du mois. Cet accident de la route avait fait quatre morts suite à une collusion entre deux voitures à hauteur de la commune de Beni Mansour, selon la direction de la Protection civile de la wilaya. L’accident s’est produit vers 12h50 sur la pénétrante sens allant vers Béjaïa, avait-on précisé. Trois femmes âgées entre 35 et 60 ans et un homme de 70 ans, appartenant à une même famille, avaient décédé sur place. Deux autres blessés, un enfant de 11 ans et une femme de 27 ans, ont été enregistrés. Les six personnes étaient à bord d’une voiture légère entrée en collusion avec un autre véhicule du même genre. Un autre jeune a trouvé la mort à la suite d’un accident sur la R.N. Sur la R.N. 26 on compte également un autre mort au courant de ce mois. Sur la R.N. 09, considérée comme un véritable goulot d’étranglement en allant vers Sétif, deux autres accidents graves s’y sont produits en ce mois de mai qui tire à sa fin. Ce mois aura été celui des deuils et des mécontentements. Vétustes et surchargées par le transport routier de marchandises, les routes de Béjaï sont aussi les lieux ou se déverse la colère des citoyens. Le drame est que personne ne semble s’émouvoir de la situation, qui, avec le temps, a fini par achever pratiquement toute une économie. Avec la lenteur que prennent les projets palliatifs, comme la pénétrante autoroutière et le dédoublement de la voie ferrée, la situation n’est pas près de connaître une issue qui évitera davantage de drames. Un argument pour décider, enfin, l’accélération des travaux de réalisation du mégaprojet de la pénétrante autoroutière. L‘urgence de mettre fin à cette hécatombe est l’impératif de l’heure. Qu’en sera-t-il durant la saison estivale avec le flux important de véhicules? La question se vérifiera sur le terrain tant que les projets de dédoublement de la voie ferrée et de la R.N. 26 traînent dramatiquement et que la livraison de la pénétrante ne devient pas réalité.