Le secrétaire général du Haut- Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé, hier, à Ghardaïa le lancement des candidatures pour la 3e édition du Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes à compter de ce jour via une plate-forme numérique. Le secrétaire général du HCA a, au cours d'une rencontre avec les autorités locales et notables de la région, déclaré que la wilaya de «Ghardaïa a été désignée pour abriter la cérémonie de remise du Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes dans sa 3e édition ainsi que les festivités officielles marquant la célébration de Yennayer 2973 prévues le 12 janvier 2023». Assad a indiqué que le dépôt des candidatures est ouvert à compter du 26 juin courant jusqu'au 26 novembre prochain, via la plate-forme numérique dédiée spécialement à cette distinction: www.arraz.hcamazighite.dz. «Cette distinction a été conçue pour permettre l'épanouissement de notre culture nationale ‘'Tamazight'' en tant que composante authentique et constante de l'identité algérienne et de l'unité nationale», a fait savoir Si El Hachemi Assad.

Créé en 2020 par décret N° 20-228 du 19 août 2020, le Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes institué en vue de promouvoir le tamazight, est doté de la somme de un million de dinars pour le premier lauréat, cinq cents mille dinars pour le deuxième, et deux cents cinquante mille dinars pour le troisième lauréat. Cette consécration a pour objectif de récompenser les meilleures recherches et oeuvres réalisées par des participants et d'encourager ainsi la recherche et la production de la littérature en langue amazighe.

Le secrétaire général du HCA a annoncé également l'installation d'une commission chargée de la préparation de la cérémonie de remise du prix dans sa 3e édition, prévue en janvier prochain à l'occasion de la célébration officielle du Nouvel An amazigh «Yennayer 2023/2973». Par ailleurs, les participants à cette rencontre entre le HCA et les autorités locales organisée au siège de la wilaya ont salué les habitants de la ville d'Oran «pour le franc succès» de la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Assad a, en outre, visité une exposition des produits de l'artisanat locale organisée à l'hôtel M'Zab dans le cadre de la Journée nationale du tourisme.