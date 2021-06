Le scrutin des législatives anticipées à Bejaia s'est déroulé plus ou moins dans le calme, enregistrant un taux de participation des plus faibles. À 14 heures, seuls 4.017 électeurs ont glissé le bulletin de vote dans les urnes, soit celles qui se trouvaient dans les centres de vote, ouverts tôt le matin. C'est un taux provisoire de 0,72%.

Les électrices et les électeurs de la wilaya ont boudé les urnes, certains par conviction d'autres par contraintes. Dans une région connue pour son fort taux d'abstention et lorsque les deux principales formations politiques dominantes décident de boycotter, le tour est joué et cela donne un taux somme toute prévisible, vu le climat qui règne depuis le début du Hirak.

Exception faite du saccage des urnes dans la commune d'El kseur, survenu la veille du vote et quelques escarmouches dans la ville de Tichy, où les citoyens voulaient empêcher les uns de quitter la daïra, la majorité des communes ont, soit vécu l'opération, même timidement ou carrément nulle.

Hier matin, la ville de Béjaïa ne donnait pas vraiment l'aspect d'une ville en phase avec un scrutin aussi important. Dans les rues, il n'y avait pas beaucoup de monde. Les matinaux ont déjà voté. Avec la pression, vaut mieux tôt que tard, car vers 11 heures du matin les centres ouverts fermaient l'un après l'autre.

C'était sans incidents. C'est d'ailleurs l'essentiel que retenaient unanimement les Béjaouis qui redoutaient le retour des mauvais jours. L'incident enregistré la veille à El kseur était craint à plus d'un titre. Les citoyens redoutaient sa propagation. Il n'en fut rien.

À Béjaïa ville, Tazmalt, Souk El Tenine, Melbou, Sidi Aich, Tifra, les centres de vote ont ouvert leurs portes aux électeurs, qui n'étaient pas nombreux. Les amis et les familles des candidats s'y sont rendus en toute sécurité pour choisir le leur. Les corps constitués n'étaient pas en reste puisque eux aussi ont voté là où l'opération était possible.

Dans certaines communes, les centres de vote n'ont même pas été ouverts. L'Anie locale s'en est peu souciée. Akfadou, Chemini, Tibane, Tinebdar, Amalou...

d'autres sont restés en marge de l'événement électoral. Et ce n'est pas faute d'une pression populaire mais plus du peu d'engouement pour l'acte de vote et celui de l'organisation.

Si à Kherrata, la pression sur les centres s'est soldée par la fermeture des bureaux dès leur ouverture, c'est loin d'être le cas dans la majorité des communes où les organisateurs n'ont même pas jugé utile de s'y aventurer. Etrange position d'une autorité chargée de gérer un scrutin aussi important.

Bref, Béjaïa est encore une fois restée en marge d'une élection, qui, avec le peu de bureaux de vote ouverts, s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Les mauvais jours n'étaient pas au rendez-vous, mais l'acte de rejet et du boycott s'est de nouveau confirmé. La sérénité et le pacifisme qui ont caractérisé la journée d'hier à Béjaïa était l'essentiel pour les Béjaouis.

L'opération de vote, qui a été clôturée vers la mi-journée, donnera à coup sûr des représentants pour la wilaya de Béjaïa dans le prochain Parlement. Les neuf sièges seront occupés par des députés faiblement élus certes, mais auront permis à cette région frondeuse une présence à l'APN.