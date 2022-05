L'exceptionnel partenariat algéro-italien symbolisé par celui qui lie Sonatrach à l'ENI s'étend à d'autres domaines tout aussi stratégiques. Il les submerge et témoigne de l'excellence de la qualité des relations qui unissent les deux pays. À la hauteur du remarquable accueil qui a été réservé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. C'est, en effet, une déferlante d'accords de coopération qui ont été paraphés lors de ce mémorable déplacement effectué en Italie. Un pays dont l'amitié envers l'Algérie ne se dément pas. À ses côtéslors des pires moments de son histoire postindépendance, la sanglante décennie noire, il est resté et demeura sans doute à ses côtés pour écrire vraisemblablement une des plus belles pages de leur histoire commune partagée et assumée qui demeurera un exemple, un repère en ce qui concerne la coopération, l'amitié entre les peuples. Le coup d'envoi de cette nouvelle ère qui s'ouvre à eux a été donné par leurs deux chefs d'Etat.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé avec le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, jeudi à Rome, la cérémonie de la signature d'un nombre important d'accords de coopération dans divers domaines, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. «Dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effectue en Italie, du 25 au 27 mai 2022, le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé avec le président du Conseil des ministres italien, Monsieur Mario Draghi, la cérémonie de la signature d'un nombre important d'accords bilatéraux qui ciblent des secteurs économiques prioritaires et qui participent à la mise en oeuvre des engagements de Monsieur le président de la République et du Plan d'action du gouvernement», a précisé la même source. Le document porte sur les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI), la lutte contre la corruption et le financement du terrorisme. Ce texte traduit la volonté du président de la République «de tenir ses engagements dans le cadre de la lutte contre les transferts illicites des avoirs ainsi que le recouvrement des biens illégalement détournés à l'étranger», souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Le président de la République avait réaffirmé sa volonté de poursuivre la lutte contre la corruption à travers la moralisation de la vie publique et la consolidation de la bonne gouvernance, ainsi que la consécration de la transparence et de l'intégrité dans la gestion des deniers publics. «Notre priorité est de moraliser l'administration et le monde des affaires. Ce qui s'est passé au niveau du plus haut sommet de l'Etat est une dilapidation impardonnable des richesses du pays, nuisible pour les citoyens» avait déclaré Abdelmadjid Tebboune dans une interview publiée le 5 novembre 2021 par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. D'autres mémorandums d'entente ont été signés pour booster la coopération dans les secteurs du tourisme, de la culture, entre Sonatrach et l'entreprise italienne ENI dans le domaine de la prospection. Une déclaration d'entente a été, par ailleurs, conjointement paraphée par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et son homologue italien, Luigi Di Maio en vue du 4ème Sommet intergouvernemental algéro-italien, qui se tiendra les 18 et 19 juillet 2022, à Alger.