Destination estivale hautement prisée, Tipaza est complètement submergée par le volume de visiteurs et d'estivants. La wilaya est en fête après une coupure de presque trois ans. Elle renoue avec l'esprit festif de l'été, et les autorités se plient en quatre pour répondre aux préoccupations des estivants. Cela étant, si dans l'ensemble, les estivants trouvent leurs comptes et passent des vacances paisibles, le grand rush vers cette destination n'a fait que des heureux.

Car il faut dire que sur l'ensemble des plages, les autorités veillent à faire respecter les mesures adoptées par les pouvoirs publics, en matière de gratuité des parkings et l'accès à la plage, et de propreté des lieux. Tous les moyens de nettoyage et de surveillance ont été mis en place pour rompre avec les anciennes pratiques. Les effets d'une organisation efficace se ressentent à travers les dispositifs importants de sécurité et de gestion mis en place au niveau de l'ensemble des plages autorisées à la baignade. L'accent a été mis particulièrement cette année, sur l'hygiène et sur le bien-être de l'estivant. Pour ceux qui ont opté pour la location auprès de particuliers ne se plaignent pas «cette année c'est différent des années précédentes. Nous avons loué en ville, et chaque jour nous essayons de découvrir une plage. En général, nous sommes satisfaits. Nous trouvons les plages propres le matin, on n'est pas agressé par les parkingueurs, sauf en l'absence d'agents de sécurité. Dans l'ensemble, on est satisfait. En fin de journée nous sortons en ville, pour dîner et pour passer le reste de la soirée à visiter les différents lieux de distraction et de repos»nous dis Farid fonctionnaire et père de famille.

Une formule de plus en plus répandue et attractive. Elle permet aux bourses moyennes de passer un séjour agréable sans se ruiner. Cependant, il n'est pas exclu que quelques cas isolés d'anarchie et de non-respect aux règles, subsistent. Il faut dire que la grande problématique réside dans la gestion du flux de visiteurs durant le week-end. Le volume des visiteurs quadruple, imposant aux autorités un réel casse-tête, et aux estivants une situation de stress. À partir du jeudi, une grande effervescence, et une grande anarchie s'emparent des lieux les plus prisés, les plus connus.

Les plages de la corniche de Tipaza, les trois complexes et la grande plage du Chenoua deviennent presque inaccessibles aux premières heures de la journée «c'est une très mauvaise idée de partir à la plage le week-end. Il faut se lever aux aurores pour arriver à Tipaza parmi les premiers. Les plages sont surpeuplées, et le rush des estivants ne s'arrête pas toute la journée.