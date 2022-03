Les 14es Journées internationales marketing touristique se tiendront les 9 et 10 mars à l'Eshra(Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger) de Aïn Benian, sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, annonce l'organisateur RH.International Communication. La thématique « Enjeu et défis de la destination Algérie» reflète une actualité de l'heure, elle revisitera le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces journées du marketing touristique permettront, également, selon les organisateurs, de mieux appréhender les enjeux de l'avenir, notamment les impératifs de la durabilité du développement et sans omettre la pérennité des performances qui garantiraient une plus grande pertinence des ajustements indispensables aux programmes prévus. Cette édition, couronnée par ses 15 conférences animées par des experts nationaux et internationaux, propose des thèmes d'actualité à l'image du «Rôle assigné à l'appareil diplomatique dans la promotion de la destination Algérie» (MAE) ou encore «Tourisme Interne comme vecteur de croissance»(MF), «Situation actuelle des transports»(MT), «Le digital au service de l'hôtellerie traditionnelle»(Medialgeria) et bien d'autres thèmes, en l'occurrence celui que l'experte D.Wolton animera «Identité, communication et tourisme» ou celui du DG de l'Arpp«Quand, quoi, où, auprès de, avec ou contre qui communiquer sur la destination Algérie alors que la crise sanitaire continue?». Enfin «Le «démarketing» des espaces touristiques vulnérables: démarche de promotion inversée pour mieux gérer la destination.» C'est tout un voyage que proposent ces journées à travers la mondialisation des efforts de singularisation des lieux, qui pose avec une acuité renouvelée la question de l'articulation entre les marques de territoire et le marketing de destination, c'est-à-dire entre les ressources valorisées par les destinations pour accroître la visibilité et la lisibilité d'une «identité compétitive».