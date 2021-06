Le candidat indépendant, Massinnissa Ouari, a choisi la ville d'Akbou pour clôturer sa campagne électorale officielle portant sur le scrutin des législatives du 12 juin prochain. Il a réuni ses partisans et soutiens dans la prestigieuses salle des fêtes Atlantis pour une rencontre publique à inscrire dans les annales de cette campagne électorale inédite, qui s'est déroulée dans un climat de tension. Cette rencontre lui a permis de développer avec détermination et conviction son programme et présenter ses colistiers à qui il a donné tour à tour la parole, d'abord pour justifier la participation, mais également l'impératif de doter la wilaya de Béjaïa d'une représentation parlementaire par de «dignes fils et filles de la région». Devant une assistance de 400 personnes environ, le chef de file de la liste «Sawt el Ahrar de la Soummam», s'est distingué par une assurance qui n'a d'égale que sa détermination à aller jusqu'au bout d'une démarche qu'il explique par le souci de ne « pas céder la place à la médiocrité», mais également par « l'impératif de la présence d'une représentation autrement meilleure pour la wilaya de Béjaïa dans le prochain Parlement de la Nouvelle Algérie». Dans la foulée, le candidat Ouari a eu une pensée particulière aux détenus d'opinion pour qui il souhaite la remise en liberté rapide pour qu'ils retrouvent leurs familles. Dans un discours de fraternité et de sérénité, Massinissa Ouari s'est montré assez sûr de lui pour un vote en sa faveur le samedi prochain. sa conviction, il la tire des multiples réunions de proximité qu'il avait tenues tout au long de la campagne électorale officielle, à travers les quatre coins de la wilaya. «Mes concitoyens ont affiché leur volonté d'aller voter malgré les pressions multiples nées d'une conjoncture particulière et pourtant les législatives sont un passage obligé pour réintroduire le dialogue de sortie de crise dans les instituions élues», affirme encore ce jeune chef d'entreprise dont le parcours politique est marqué par une volonté inébranlable à tenter une nouvelle chance en briguant un mandat parlementaire et à s'inviter aux joutes électorales sous ses propres couleurs. La même détermination a été affichée par ses colistiers de la liste indépendante «Sawt el Ahrar de la Soummam». Ce candidat, qui a fait de nombreuses surprises depuis qu'il a décidé de s'investir dans le domaine politique, entre dans l'arène avec une sérénité inégalable. Après avoir réussi à détrôner un maire qui a sévi des années durant aux commandes de la municipalité de Tazmalt et écarté une grosse cylindrée du FLN lors des dernières élections primaires pour les sénatoriales, ratant de quelques voix le fauteuil sénatorial, Massinissa Ouari s'estime en droit d'aller de l'avant pour un mandat parlementaire, qui lui donnera plus de moyens et d'opportunités pour défendre les intérêts des citoyens et de toute la région de Béjaïa.