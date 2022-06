Le taux de réussite à l’examen du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), session 2022, a atteint 61.92 %, selon la direction de l’Education de la wilaya d’Annaba. Soit une augmentation de plus de 2% par rapport à l’année dernière.

La même source fait état de 73, 65 % ayant accédé automatiquement en classe de première année secondaire sur la base de la moyenne décrochée à l’examen et celle de l’évaluation continue de l’année. Selon la direction de l’éducation de la wilaya d’Annaba 168 élèves ont obtenu lors de cette session, des moyennes entre 18 et 19/20. Il est à souligner que le CEM-19-Mars, dans la commune d’El Bouni, s’est distingué grâce à Trad Hiba Allah qui a obtenu la moyenne de 19, 56 au BEM. Ce qui la place en tête du classement à l’échelle de la wilaya d’Annaba.

Dans le même contexte, les résultats des examens de passage au second palier, la 5éme en l’occurrence, des résultats très positifs ont été enregistrés dans l’ensemble des écoles primaires de la wilaya d’Annaba, en attendant plus de satisfactions avec les résultats du baccalauréat, prévus en juillet prochain.