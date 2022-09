L'effondrement d'une vieille bâtisse a causé la mort d'un homme âgé de 59 ans. Le drame survenu avant-hier aux environs de 10h du matin n'est pas anodin. Il s'est passé dans un village classé patrimoine national. Il s'agit d'Ath Lqayed, un bourg antique situé dans la région d'Ouadhias et fondé, selon les historiens, au XVe siècle. Les maisons sont construites selon une architecture profondément ancrée dans la tradition locale. Hélas, malgré son inscription au patrimoine national depuis 2006, les maisons restent sans aucune protection et demeurent vulnérable aux aléas du temps qui passe.

Aussi, l'incident dramatique qui a vu la mort d'un homme suite à l'effondrement d'une de ces maisons anciennes interpelle à plus d'un titre. L'incident n'est pas anodin. La protection des maisons qui le composent reste difficile car certaines sont encore fréquentées par leurs propriétaires qui s'y rendent régulièrement. Certains veulent faire des restaurations individuellement. Pour leur part, les services concernés se suffisent de l'inscription, il y a 16 années de ce village au patrimoine national. Il reste encore un travail de longue haleine à faire malgré les efforts déjà consentis. D'abord, il ne s'agit pas uniquement de protéger les maisons anciennes. Le travail consiste aussi à empêcher la construction de nouvelles aux alentours afin de sauvegarder le décor antique ambiant. En fait, des villages et des sites attendent toujours l'attention des services concernés. Le village Ath Lqayed n''est pas le plus ancien de la région. Les spécialistes ont repéré un autre du côté du littoral. L'ancien village Tifra a été fondé au XVe siècle. Il garde encore les anciennes maisons dans un état acceptable n'appelant pas un grand travail de restauration. Le village est situé à quelques encablures de la ville de Tigzirt qui, elle abrite des sites antiques connus. Aussi, les habitants n'ont pas cessé d'appeler les services de la culture à s'y pencher sur son inscription au patrimoine national.Non loin de là, les populations évoquent de génération en génération l'existence d'une grande muraille appelée communément ««Aghalad Oujehli». Selon des spécialistes interrogés, la muraille est longue de plusieurs dizaines de kilomètres et d'une hauteur allant jusqu'à 5 mètres. Son bout à l'ouest débute dans les environs de Dellys passant par Makouda, Boudjima, Ouaguenoun, Timizart, Aghribs, Ait Chaffa et se termine en mer entre Tigzirt et Azeffoun. Ces derniers expliquent que la muraille avait été construite par l'armée romaine pour protéger l'antique Iomnium, Tigzirt actuellement, fondée par le gouverneur romain d'origine berbère, Septime Sévère.

Aujourd'hui, le mur existe toujours mais détruit dans sa majorité ne restant que des bouts dissimulés par les forêts.