Attendue ou redoutée, la retraite n'est pas toujours une aubaine. Lorsque à 55 ou 60 ans, une personne quitte le monde du travail, elle pense qu'elle va enfin se reposer, profiter de son temps libre, voyager et vivre en toute sérénité. En Algérie, la retraite se traduit peut-être par une vacance, mais ne signifie sûrement pas les vacances. Car les 3,2 millions de retraités dans le pays voient obligatoirement leur niveau de vie diminuer et de beaucoup. Certains d'entre eux, partis à la retraite dans les années 2000, se retrouvent à percevoir, aujourd'hui, une modique pension qui même, si elle a augmenté (au plus de 25% avec la hausse annuelle de 1,5 ou 2,5%), ne permet même pas, de nos jours, de boucler la semaine. Car, il faut compter avec les taux d'inflation qui rendent chaque année, la vie plus chère.

Il faut aussi prendre en considération la dévaluation du dinar. C'est dire que la vie de retraité n'est pas du tout facile en Algérie. Il attend impatiemment le 22, le 23 ou le 24 de chaque mois, c'est selon, pour pointer très tôt le matin à la poste et faire une longue queue, priant la disponibilité des liquidités et l'absence de panne du réseau! Les autres jours du mois, le retraité passe son temps dans les jardins publics, les squares ou encore les cafés. Il regarde filer les heures en pensant à toutes ses... factures.

Les plus chanceux sont ceux qui ont trouvé une occupation pour garantir un revenu d'appoint, mais ils sont très peu, surtout avec la double crise économique et sanitaire. Si de par le monde, les retraités pensent à s'offrir des voyages et des cures, en Algérie, ils calculent pour s'offrir un poulet ou un kilo de sardines. N'est-ce pas regrettable que de réaliser qu'après avoir passé plus de

30 ans au labeur, vous n'arrivez pas en fin de vie à bénéficier des plus simples plaisirs de la vie? En 2020, le président de la République a décidé d'augmenter de 2000 DA le Snmg et de supprimer l'IRG pour les revenus de moins de 30000 DA.

C'est à travers cette bonne nouvelle qu'on apprend que sur les 3,2 millions de retraités, ils sont près de 2 millions à bénéficier de la mesure du chef de l'état. Deux millions qui avaient une pension de 30000 DA ou moins. Et parmi ces 2 millions, il y a 1,2 million qui perçoivent une pension de moins de 20000 DA! Malgré les augmentations engendrées par cette mesure, la pension autant que le salaire de certaines catégories restent très insuffisants en raison de l'inflation des prix enregistrée ces dernières années.

Et il faut rappeler que ces pensions modiques risquent même de ne pas être versées en raison du grand déficit qu'enregistre, depuis des années, la Caisse des retraites. Les caisses de cette dernière sont, heureusement d'ailleurs, renflouées à chaque fois par l'État. Mais cette situation ne peut durer et les autorités se voient dans l'obligation de se pencher sur ce chantier pour y mener une réforme globale. Ce sera, apparemment, le cas avant l'année en cours.