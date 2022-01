De graves accidents de la circulation ont eu lieu à Constantine entre les 13 et 16 janvier selon deux communiqués de la Gendarmerie nationale et la Protection civile. Le dernier a occasionné le décès d'un jeune, L.K. de 39 ans, et des blessures à son compagnon, R.W. âgé de 35 ans. Ce dernier se trouve toujours en soins intensifs au CHU. Le drame a eu lieu à 12 heures sur la route de Chataba, entre la commune d'Ibn Ziad et Aïn Smara, précise la Gendarmerie nationale.

Deux jours, auparavant, trois autres victimes ont trouvé la mort, lors d'un carambolage enregistré sur la route n°5, vers 7 heures du matin, entre les communes d'Ibn Badis et El Khroub. La collision a eu lieu entre un bus de transport d'étudiant, un véhicule et un camion de ramassage d'ordure. Les victimes sont âgées de 11 à 60 ans, dont un père et son enfant, alors que quatre autres personnes ont été grièvement blessées. Les victimes ont été transportées au niveau de l'hôpital d'El Khroub par les services de la Protection Civile après les premiers soins de secours. La Gendarmerie nationale de son côté a ouvert une enquête, afin de déterminer les causes exactes des deux accidents.

Dans son édition d'hier, L'Expression avait déjà rapporté qu' «au moins 10 personnes sont décédées et 129 autres blessées, samedi dernier, à travers plusieurs wilayas du pays, selon la direction générale de la Protection civile». Il est souligné qu'avant -hier, «ce sont six autres victimes qui ont allongé la macabre liste des accidents de la route». À Jijel, «deux personnes sont mortes, suite au renversement d'un véhicule de tourisme sur les hauteurs de la localité Boudriaâ Ben Yadjis dans la daïra de Djamila à cause du verglas. La voiture qui a dérapé est tombée à 200 mètres en contrebas de la route». Quatre autres personnes, rapporte encore L'Expression « ont trouvé la mort dans un autre accident de la circulation survenu tôt, hier matin, sur la RN06 au sud de Bechar». L'accident s'est produit «sur l'axe routier de la RN06, à quelques encablures de la commune de Bechar, lorsqu'un véhicule touristique transportant les victimes est entré en collision avec un camion de transports de cheptel, causant la mort sur le coup de quatre personnes».

Les services de la Sûreté nationale ont fait état de 90 accidents de la circulation survenus en zones urbaines pour les deux journées du 14 et 15 janvier seulement, faisant cinq victimes et plus d'une centaine de morts. Selon les données fournies, plus de 95% des accidents de la route sont dus au facteur humain (non respect du Code de la route et de la distance de sécurité, excès de vitesse, fatigue, manque de concentration lors de la conduite et autres raisons liées à l'état du véhicule).