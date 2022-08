Six migrants sont morts près des côtes algériennes après le naufrage de leur embarcation lundi tandis que six autres ont été secourus et d'autres sont portés disparus, a rapporté une télévision locale.« Six corps ont été repêchés, et six personnes blessées, dont une femme enceinte, ont été transférées à l'hôpital de Bainem à l'ouest d'Alger », selon la télévision privée Ennahar. L'embarcation, à bord de laquelle se trouvaient des ressortissants de divers pays d'Afrique subsaharienne qui tentaient de traverser la Méditerranée, a chaviré vers 4H00 du matin (3H00 GMT) près de Bainem à quelques kilomètres à l'ouest du centre ville d'Alger, a-t-elle précisé. Des opérations de recherche et de secours se poursuivent pour retrouver d'autres disparus, selon des images diffusées par la télévision . Différents bilans publiés par le ministère de la Défense indiquent qu'entre le 1er janvier et le 2 août, les garde-côtes ont « déjoué des tentatives d'émigration clandestine et ont secouru 2.352 personnes à bord d'embarcations artisanales ».