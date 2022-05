Hormis la crise sanitaire due à la Covid-19, l'entreprise Algérie télécom a, de tout temps, participé et organisé, de 2016 à ce jour, une campagne de don de sang sous le label «Donnons de l'espoir», et ce, en collaboration avec l'Agence nationale du don de sang (ANS) que préside Linda Ould Kablia.

C'est d'ailleurs en sa présence que le P-DG d'Algérie télécom (AT), Adel Bentoumi, a donné, hier, le coup d'envoi de cette campagne annuelle, dont la première édition a été lancée en 2016, à Alger, au complexe de Ben Aknoun, par cette entreprise citoyenne. Dans une courte allocution de circonstance, le P-DG d'Algérie poste, a exprimé son «émotion» de venir se joindre pour participer à cette journée «noble» qu'est celle de donner son sang pour sauver une vie.

Après avoir félicité la directrice de l'ANS pour «sa précieuse collaboration et le travail qu'elle accompli au quotidien» et remercié par la même occasion la presse pour sa présence afin de couvrir l'événement, Bentoumi a souligné qu' «avant d'être une entreprise purement économique, AP se veut être une entité qui véhicule des valeurs nobles» de par ses actions de «solidarité et de générosité» et d'ajouter que «cette action se veut (aussi) une tradition qui se perpétue au sein d'AT, qui «accorde une importance particulière à la dimension humaine». Cette campagne nationale de collecte du sang a été suivie par chaque direction opérationnelle des wilayas du pays, comme chaque année.

Il faut savoir que la campagne de AT, en 2020, n'avait collecté qu'un peu plus de 500 pochettes de ce liquide vital, nous a-t-on appris auprès du département informations et des relations publiques. L'année d'après, soit en 2021, période de la crise sanitaire qui avait frappé le pays, aucune quête n'avait été effectuée. Cependant, l'année en cours, poursuit-on, a vu une forte mobilisation citoyenne surtout au niveau de la capitale, a-t-on souligné.

Un certificat d'adhésion à l'Etsi (European Télécom Standardisation) a été attribué, en 2022, à AT, lors de sa participation au sommet du «Mobil World Congress 2022» (Ipvg), tenu à Barcelone (Espagne) du 28 février au 3 mars 2022.

L'Algérie, avec plus de quatre millions de clients, qui fit ce grand pas, devenait ainsi l'un des rares pays d'Afrique, membre de ce club fort restreint d'adhérents.

Des actions similaires ont eu lieu à travers le pays, telles que les opérations de collecte associant divers partenaires dont la Seaal, Algérie poste, les Scouts musulmans algériens, le Croissant-Rouge algérien, des entreprises publiques et privées, des associations estudiantines et de bienfaisance.