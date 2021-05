Dans une effervescence grandissante, précédant l'ouverture de la campagne électorale prévue le 20 mai prochain, certaines formations politiques ont déjà avancé leurs pions et dévoilent un aperçu sur la stratégie qu'ils ont adoptée pour mener cette campagne.

Dans ce sens, la présidente du parti TAJ. Fatma-Zohra Zerouati, a fait savoir, samedi, que sa formation participera dans 55 wilayas et quatre circonscriptions pour la communauté algérienne à l'étranger, avec «un programme réaliste répondant aux aspirations actuelles». Prônant le principe démocratique comme axe principal pour une sortie de crise, elle a estimé que «la classe politique est face à un défi historique à la lumière des tractations et du Hirak que vit le pays. L'objectif principal était d'opérer un changement, à travers la restauration de l'autorité des institutions et le respect de l'éthique politique, en adéquation avec les ambitions des jeunes, de l'élite et des autres catégories». Dans ce sillage, et se trouvant dans une phase de renaissance, la direction du parti met en exergue la rigueur et le respect des nouvelles lois et précise que «le candidat signe un engagement de respect des 10 dispositions qu'elle prévoit, affirmant qu'il s'agit de règles «engageant non seulement le candidat mais tout le parti vis-à-vis du citoyen».

De son côté, le FJD annonce une participation dans 51 circonscriptions, dont deux à l'étranger selon son président, Abdellah Djaballah, qui n'a pas manqué de souligner, lors d'une rencontre avec les candidats de sa formation l'importance de gagner la confiance du citoyen et de «s'acquitter des missions parlementaires, en conformité avec les fondamentaux du parti, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'action du gouvernement, le débat des projets proposés et le recours au principe de la choura pour la prise de décisions relatives au vote des projets de loi». Prônant une position et une démarche claires, le président du FJD rappelle, avec insistance, que «l'ambition d'accéder au pouvoir par la voie des urnes et la confiance du citoyen, met en oeuvre les principes du parti, visant à protéger les composantes de la oumma et engager une réforme politique globale».

Par ailleurs, le Mouvement El Islah confirme sa position et sa volonté d'adhérer au processus électoral, et met en avant le principe de l'unité nationale et l'impératif de dépasser les divergences partisanes «les appels à une période de transition ne sont pas les bienvenus et c'est là la position de la majorité de la classe politique, attachée au processus constitutionnel. Les prochaines législatives donneront lieu à un Parlement représentatif qui se réfère à la volonté populaire», insiste-t-il. Il annonce, à ce titre, qu'il mènera sa campagne dans 43 listes de wilayas comptant 470 candidats et une seule liste à l'étranger, et ce, sous le slogan

«L'Algérie nouvelle, ensemble nous la bâtissons et tous, nous la protégeons». Insistant sur le renouvellement des institutions sur des bases transparentes et solides, Filali Ghouini est longuement revenu sur l'importance de «prôner, lors de cette campagne, un discours politique unificateur valorisant les réalisations et traitant les insuffisances en vue de l'édification d'un Etat de droit et d'institutions légitimes».