C'est un programme ambitieux mais qui a nécessité un suivi des plus rigoureux par le premier responsable de la wilaya, Djilali Doumi lequel a effectué un véritable marathon et une course contre la montre pour maintenir la cadence des travaux à son plus haut niveau. Pratiquement, toutes les daïras ont des lots de logements prévus pour la distribution à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance, le 5 Juillet. Les travaux prennent relativement fin dans la majeure partie des chantiers concernés, notamment les plus importants. Au niveau du pôle d'excellence, Oued Fali et Ouaguenoun, le programme est prêt mais à Draâ Ben Khedda, il paraît que le chantier n'avance pas au rythme souhaité. Pourtant, dans ce dernier projet de 1000 logements, les familles gardent toujours l'espoir de se voir incluses sur la liste des bénéficiaires afin que la fête soit totale. Concerné par la distribution de logements à l'occasion du 60ème anniversaire de l'indépendance, le 5 Juillet, le pôle de Tamda, dans la daïra d'Ouaguenoun, a fait l'objet de visites presque hebdomadaires. Quelque 1200 logements sociaux, 288 logements promotionnels aidés (LPA), 244 logements Fnpos ont atteint le stade de la réalisation des VRD (voiries et réseaux divers) par des entreprises qui travaillent à une cadence rapide pour parvenir à distribuer ces logements à l'occasion de la fête de l'indépendance dans les meilleures conditions. À Larbaâ Naït Irathen, ce sont quelque 474 logements sociaux locatifs qui sont prêts à la distribution, à la même occasion. Les travaux des réseaux divers, comme l'assainissement et les raccordements sont en phase d'être achevés, selon les responsables du projet, qui ont assuré de la possibilité de livrer ce quota à cette occasion, lors de la dernière visite sur place du wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi. La cadence effrénée des travaux est pareille au niveau de nombreux sites situés dans plusieurs daïras. Il en est ainsi du chantier de réalisation de 50 logements sociaux locatifs à Makouda, 180 logements à Draâ Ben Khedda, 100 logements à Tigzirt, 60 logement à Aït Chaffa, 50 logements à Aghribs, 220 à Azeffoun, 100 à Tmizart, 108 à Fréha, 50 à Yakouren et 50 à Zekri. Au niveau des chantiers de Draâ El Mizan, Tizi Ghennif et Draâ Ben Khedda, les responsables du secteur du logement dans la wilaya de Tizi-Ouzou, sont quasi quotidiennement sur le terrain, pour maintenir la cadence au même niveau.