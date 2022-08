Le Groupe Sonelgaz a enregistré un nouveau record de consommation d'énergie électrique. Ce dernier est qualifié d'historique. «Suite à la hausse des températures observée sur l'ensemble du pays, l'opérateur du système électrique a enregistré, dimanche 14 août 2022 à 15h00, un record historique de puissance électrique appelée sur le réseau national de 16822 mégawatts», a en effet, précisé Sonelgaz dans communiqué. C'est là le second pic de consommation en moins d'un mois, puisque le 31 juillet dernier, une consommation record d'électricité était relevée sur le réseau du Groupe industriel énergétique algérien, Sonelgaz. Celui-ci était de 16666 MW. Suite à la hausse des températures observée au nord du pays, l'opération du système électrique a enregistré dimanche 31 juillet 2022 à 14h45 un record historique en termes de puissance électrique», rapportait un précédent communiqué de Sonelgaz. Suite à cet évènement, le porte-parole du Groupe Sonelgaz, Khalil Hedna, a souligné que ce pic de consommation «n'a eu aucune incidence sur l'état de la distribution, ni du fonctionnement du réseau électrique national et de ses équipements». Il a également affirmé que «la desserte en énergie électrique est maîtrisée, tout en assurant le programme d'exportation vers la Tunisie qui est de plus de 500 MW». Il s'agit, selon lui, d' un autre exploit pour Sonelgaz et son personnel. Assurément, tous les salariés de Sonelgaz n'ont pas encore déserté leurs postes pour prendre la route des vacances.

En cet été caniculaire, le pays sollicite encore de nombreux moyens de production d'électricité.

En atteignant les 16822 mégawatts de puissance électrique appelée sur le réseau, c'est littéralement la prévision du Groupe Sonelgaz qui se réalise, puisque ce dernier prévoyait, dès décembre dernier, une augmentation du pic de consommation de l'électricité à 16500 mégawatts durant l'été 2022.

«Le pic prévu pour l'été 2022 sera en augmentation de 2% par rapport à l'été 2021 et de 12% par rapport à l'été 2020», expliquait ainsi Nabil Kafi, directeur exécutif de la production conventionnelle et des énergies renouvelables, lors d'une réunion des directeurs de distribution. Ce pic pourrait atteindre 17400 mégawatts en cas de canicule, avait-il poursuivi. Sonelgaz avait enregistré le 15 août 2021 à 15h00, un pic de consommation de 16 224 mégawatts avec une hausse de 10,3% par rapport à 2020 en raison de la canicule.

La vague de chaleur qui sévit depuis juillet dernier, et avec elle le recours inconsidéré aux systèmes de climatisation, dans les administrations et dans les foyers, fait donc bondir la consommation.

Dans tous les cas, le Groupe Sonelgaz a déjà eu à rassurer en rappelant que la production globale d'électricité de l'Algérie «dépasse actuellement les 24000 mégawatts pour une consommation moyenne annuelle qui ne dépasse pas les 14000 MGW, ce qui met à l'aise l'entreprise en matière de satisfaction des besoins des citoyens en cette énergie». Aussi, d'ici à 2031-2032, le groupe atteindra une capacité de production de 30000 mégawatts, et ce avec la réalisation de plusieurs projets d'une capacité de 6000 MGW. Par ailleurs, Sonelgaz a affirmé, que «ce niveau de demande en énergie électrique a été couvert tout en assurant le programme d'exportation vers la Tunisie de 511 MW au moment de la pointe».

À ce propos, le P-DG de Sonelgaz, Mourad Adjal, avait indiqué que «l'exportation de l'électricité vers des pays voisins, à l'instar de la Tunisie et de la Libye, s'effectue depuis plusieurs années de façon quotidienne». Il avait en outre fait savoir que «le Groupe Sonelgaz a enregistré une grande amélioration du service public à la faveur des grands investissements engagés par l'État à l'échelle nationale».