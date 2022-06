C'est parti depuis, hier, pour le baccalauréat 20121-2022. Àla direction de l'éducation de la wilaya de Béjaïa, les chefs de service et l'ensemble des cadres de l'institution se sont montrés assez sereins quant au déroulement de la première épreuve. Les échos qui parvenaient des différents centres réquisitionnés prêtent à l'espoir. Nous n'avons pas pu assister à l'ouverture des plis. L'accès était interdit à toutes personnes étrangères au secteur. Peu d'absents et peu de malaises, malgré le taux d'humidité très élevé, hier, 16507 candidates et candidats, dont 9257 filles, se sont inscrits à cet examen qui clôt le cycle de l'enseignement général. Parmi eux, on note 78 détenus, 13 handicapés, dont sept moteurs et neuf sourds-muets. Tous ces postulants au bac subissent les épreuves au niveau des 57 centres réquisitionnés à travers tout le territoire de 52 communes que compte la wilaya de Béjaïa. 6823 enseignants, cadres et travailleurs encadrent ces candidates et candidats durant toute la durée des épreuves. La nouveauté de cette session se trouve au niveau de la restauration, qui, selon une source de la direction de tutelle, dont la valeur de la ration est passée de 200 à 400 DA. Après l'examen du BEM, qui s'est déroulé dans des conditions normales, celui du baccalauréat est parti pour se dérouler dans les mêmes conditions. Il faut reconnaître qu'un travail profond a été mené depuis plusieurs semaines en matière de préparation de ces examens de fin d'année.

À commencer par le conseil exécutif de wilaya qui a été consacré entièrement à ses préparatifs. Outre la réquisition des centres d'examens et des encadreurs, cinq centres sont retenus pour l'opération de correction, qui débutera juste après la fin de l'examen. Il a beaucoup été question des dispositions nécessaires pour assurer le déroulement convenable tant au niveau des centres d'examens qu'au niveau de ceux de correction. Les efforts consentis dans la préparation ont donné des résultats assez remarquables avons-nous constaté hier matin. Devant les centres d'examens visités, une ambiance bon enfant régnait, illustrant l'assurance qui anime les candidates et candidats. Au sortir de la première épreuve de la langue arabe, les candidats ont affirmé avoir subi des épreuves conformément au programme assuré dans les établissements. « Les épreuves étaient faciles»,

«C'est beaucoup plus facile que celles de l'année dernière». « Les deux sujets présentés au choix étaient abordables», tels étaient les commentaires des candidats, qui n'omettent pas de souligner l'« apport psychologique des encadreurs». Bref, un examen exceptionnel marqué aussi par la présence en force des parents d'élèves venus soutenir leurs enfants et les accueillir à la sortie des établissements.