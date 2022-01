L'agriculture. Ce secteur nourricier attire des opérateurs américains à telle enseigne que ces derniers n'ont pas dissimulé leurs ambitions en exprimant, ce lundi, leur volonté quant à tisser des liens de coopération avec leurs homologues algériens, et ce, dans les plus brefs délais. Cette réunion, qui rentre dans le cadre des rencontres «B to B», a été marquée par la présence des agriculteurs et des éleveurs algériens. L'agriculture américain, éleveur de plus de 5 000 vaches laitières et responsable de la firme Roberts Legacy LLC dans l'Etat de l'Utah, Don Roberts, a été affirmatif en soulignant que «le terrain est très propice en Algérie». «Il permet de nouer des relations d'affaires dans le domaine agricole», a-t-il ajouté, expliquant que «la volonté, l'enthousiasme et le savoir-faire sont là pour concrétiser des projets». Le même investisseur a, par- là même, souhaité «la concrétisation des coopérations avec les Algériens dans plusieurs domaines de la production, à savoir l'aliment du bétail, l'engraissement des bovins et la production laitière. Le gérant du Groupe Staheli West spécialisé dans les équipements agricoles, Staheli Dave, estime pour sa part, que «le marché algérien est très ouvert pour les nouveautés en matière de machines agricoles». Il a affirmé à ce sujet, que «nous ambitionnons de vendre nos produits dans ce vaste pays et aussi faire de l'assemblage des machines en Algérie», soulignant que «l'Algérie est la porte de l'Afrique». «Dans le cas où nous trouverons un partenaire algérien pour ce projet, nous pourrons produire et exporterons nos machines dans cette région et aussi pour le Moyen-Orient», a-t-il expliqué. Idem pour le gérant de plusieurs firmes de production de différentes cultures agricoles, d'engrais liquides et aussi de système d'irrigation, Dell Gideon. Ce dernier a exprimé son souhait «de renforcer les liens de coopération qu'il avait déjà noués avec des partenaires algériens depuis un premier investissement en Algérie». Evoquant les objectifs visés, il a énuméré plusieurs secteurs pouvant faire l'objet de partenariat agricole algéro-américain. Il s'agit, selon la même source, des technologies de pointe pour la plantation, la fertilisation, la récolte, le stockage des céréales et la fabrication d'aliments de bétail, ainsi que l'idée d'un projet de création d'une usine de fabrication d'engrais biologiques et le développement d'une variété de pomme de terre. Le président du Conseil d'affaires algéro-américain, Smaïl Chikhoune, a indiqué qu'un intérêt grandissant est manifesté par les investisseurs américains pour le secteur agricole algérien. «Ce dernier (le secteur agricole, ndlr, recèle d'importantes opportunités», a-t-il expliqué.

Une mission d'agriculteurs et d'éleveurs algériens sera programmée pour mai prochain aux Etats- Unis d'Amérique par le Conseil d'affaires algéro-américain, pour explorer les opportunités de partenariat. Des rencontres «B to B» ont regroupé des investisseurs américains, agriculteurs et éleveurs algériens dans la région de l'Oranie pour discuter d'axes de partenariat.

La rencontre d'Oran a réuni 14 investisseurs américains, ces derniers ont visité plusieurs exploitations agricoles et fermes d'élevage bovin à Oran, avec pour objectif, l'exploration des opportunités d'investissement dans les filières agricoles dont l'élevage bovin, l'irrigation, la production d'huile d'olive et l'agrumiculture. Cette visite à Oran et Sidi Bel Abbès, s'inscrit dans le cadre d'une initiative du Conseil d'affaires algéro-américain.

Baptisée US agriculture road show to Algeria 2022, en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Washington, elle vise à rencontrer des agriculteurs algériens dans plusieurs wilayas du pays (Oran, Sidi Bel Abbès, Annaba, El Oued et Hassi Messaoud) afin de discuter d'opportunités d'affaires.