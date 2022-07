Le feu a encore tenté de ravager les belles forêts de Tikjda sur les monts du Djurdjura, n’était-ce l’intervention rapide et efficace des agents de la Protection civile assistés des éléments de l’ANP et des forestiers. C’était aux environs de 12h30 que le feu s’était déclaré, non loin de Tikjda, à proximité de la Route nationale numéro 33 menant vers Tizi-Ouzou. Les équipes d’extinction étaient constitués de l’unité secondaire des pompiers de Haizer, l’unité principale de la Protection civile, la colonne mobile de Bouira, des éléments de l’ANP et des ser-vices des forêts. Malgré le soleil et l’état facilement inflammables des bois, étant secs, l’incendie a été complètement maîtrisé en un temps record. Un communiqué de la Protection civile fait état d’environ un hectare et demi de chênes brûlés ; le lieutenant de ce corps, Yousef Abdat, attribue l’efficacité et la rapidité de cette opération aux multiples manœuvres similaires déjà effectuées, comme entraînement, durant les mois écoulés. Le même officier révèle qu’à ce jour « plusieurs dizaines de foyers de feux s’étaient déclarés un peu partout et tous étaient maîtrisés à temps, sans que les dégâts ne soient importants ».

Il y a lieu de rappeler que bien avant la période estivale, de nombreuses mesures préventives ont été prises en vue de lutter contre les feux de forêt ; l’on rappelle les arrêtés et les décisions de la wilaya interdisant tout camping, barbecue ou autre accès aux bois durant la période estivale, jusqu’à la fin du mois d’octobre. Justement, durant la fête de l’Aïd El Adha et connaissant le rituel des Bouiris, habitués aux mini-bivouacs et aux barbecues à Tikjda, nous avons tenté de savoir si les instructions d’interdiction d’accès aux bois étaient respectées. À ce sujet, nous avons contacté le Conservateur principal du Parc national du Djurdjura, en l’occurrence Ahmed Allilèche, chargé également du département animation et sensibilisation.

Il nous a fait savoir que dans l’ensemble, « les instructions des deux walis, de Bouira et de Tizi-Ouzou, portant sur l’interdiction des bivouacs et des barbecues dans les bois étaient en partie respectées, mais quelques tentatives d’incursion étaient quand même enregistrées ». Il nous rappelle, par ailleurs, que le PND s’étale sur les territoires des deux wilayas citées auparavant. Le même interlocuteur revient sur le manque d’effectifs au niveau de quelques secteurs, ce qui rend la tâche de vigilance plutôt difficile ; il cite, par ailleurs, les sites les plus exposés aux incursions dans les bois, entre autres « Tikjda, Atwaâvan et Tala Guilef, mais les tentatives étaient vîtes repérées pas les agents concernés », souligne-t-il. Quant à l’application d’autres mesures préventives prévues par les instructions des services de la wilaya, notamment la réalisation des accès, le désherbage tout au long des réseaux routiers et autres mesures préventives, nous avons contacté le directeur des travaux publics de Bouira, Nouredine Gasmi, il nous a fait savoir que ses services viennent d’achever le désherbage de pas moins de 145 km de différentes routes traversant les forêts sur le territoire de la wilaya, « l’opération étant pour sécuriser le couvert végétal ; elle a été exécutée en extrême urgence et a duré à peine 20 jours», affirme-t-il. Egalement, un travail de protection des champs céréaliers a été réalisé en concertation avec les services de l’agriculture qui nous indiquent «les zones les plus importantes en récoltes et les plus exposées au risque d’incendie», explique-t-il. Le même directeur précise que ces actions de nettoyage et d’entretien des réseaux routiers relèvent des missions courantes de leurs services. Toujours avec les services des travaux publics, du côté de la daïra de M’chédallah, pour rappel, c’est une région traversée par deux routes nationales importantes (RN 15 et RN 3O) la reliant à la wilaya de Tizi-Ouzou.

Là, le subdivisionnaire des TP, Nadir Khaber, affirme que les abords de la RN 30 reliant la commune de Saharidj et la wilaya de Tizi-Ouzou sont à 90% désherbés. Ledit responsable a ajouté que même les chemins de wilaya traversant les champs de céréales ont été passés au peigne fin, «le risque des feux de récoltes, étant possible à tout moment», explique-t-il.

Enfin, Il y a lieu de signaler que pour bien mener toutes ces opérations, Nadir Khaber nous fait savoir qu’en plus des moyens matériels de la DTP, il y a eu aussi recours aux locations d’engins, lorsque c’était nécessaire.