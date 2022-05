Les services de police de Mostaganem ont démantelé un réseau national spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer composé de 8 individus, a indiqué hier un communiqué de la sûreté de wilaya. L'opération a été menée par la brigade de lutte contre le trafic de migrants, suite à une plainte déposée par trois personnes contre les suspects selon laquelle elles ont convenu avec l'un des suspects d'organiser une traversée clandestine à partir des plages de la wilaya de Mostaganem. Selon les victimes, le suspect leur a fait croire d'organiser une traversée clandestine par mer contre une somme de 350 000 dinars par personne. Le suspect a transporté les victimes dans une habitation pour y passer la nuit, dès leur arrivée à la wilaya de Mostaganem, et a reçu les sommes convenues (1,5 million dinars), puis les a transférées vers une autre habitation où elles sont restées durant deux semaines sans que le suspect n'exécute l'accord passé, réalisant ainsi qu'elles ont fait l'objet d'une escroquerie. Les investigations enclenchées par les services de la police judiciaire, après avoir avisé le procureur de la République territorialement compétent, ont permis d'identifier les membres de ce réseau et l'arrestation de cinq d'entre eux, alors que les recherches se poursuivaient pour retrouver les autres membres du réseau et les présenter devant les instances judiciaires. Accusés de trafic de migrants dans le cadre d'une bande criminelle organisée

en vue de bénéficier de manière directe ou indirecte d'un gain financier, les suspects, originaires des wilayas de Mostaganem, d'Oran et d'Alger ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire et les autres sous contrôle judiciaire.