Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté de nouveau hier le procès des accusés dans l’affaire du groupe agroalimentaire « Benamor » au 9 mars prochain en raison de l’absence de Abdelmalek Sellal. «L’établissement pénitencier a refusé ‘’l’extraction’’ du détenu Abdelmalek Sellal en raison de la détérioration de son état de santé», a indiqué le président de l’audience. En revanche, tous les coaccusés de Sellal, au nombre d’une vingtaine, dont l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, depuis la prison de Abadla, à Béchar ainsi que l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, ont répondu présents. L’ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaissa, comparaîtra, libre à ce procès. Par contre, présente au banc des accusés, l’ancienne ministre de l’Industrie, Djamila Tamazirt, incarcérée pour une autre affaire, comparaîtra en tant que témoin dans ce procès. La Banque extérieure d’Algérie (BEA) est également citée dans ce dossier. Les accusés sont poursuivis pour «dilapidation de deniers publics», «blanchiment d’argent», «obtention d’indus privilèges et «exploitation illégale de terres agricoles ».