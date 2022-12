Les services de sécurité ont procédé récemment à la saisie d'importantes quantités de viande, notamment blanche, impropre à la consommation. Pratiquement chaque semaine, les gendarmes et les policiers mettent la main sur ce genre de marchandises avariées, qui provient sans doute à partir des abattoirs clandestins. Ce fléau, qui menace la santé publique, ne peut être éliminé que par une lutte implacable et coordonnée entre les différents services concernés

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont intercepté une personne transportant et distribuant de la viande blanche (poulet), à bord d'un camion équipé d'un système de réfrigération sur la Route nationale 12. En coordination avec les agents de la répression des fraudes de la direction du commerce et le vétérinaire des services agricoles, une quantité de viande blanche impropre à la consommation estimée à environ 292 kg a été saisie. La police de Sidi Aich en a fait de même en saisissant 291,77 kg de poulets abattus et déplumés destinés à la commercialisation. Les différentes saisies opérées par les services vétérinaires portent sur plusieurs tonnes de viandes impropres à la consommation dans les différents marchés et abattoirs de la wilaya. À la suite des analyses, ces viandes s'avèrent toujours avariées ou alors issues des bêtes abattues atteintes de maladies, précise une source de la DSA, qui parle d'enquêtes inopinées effectuées par les inspecteurs vétérinaires au niveau des boucheries. Toutes ces viandes avariées proviennent de points d'abattage clandestins et des étals sauvages. Cependant, et malgré les nombreux contrôles effectués par les services de la répression et la protection du consommateur, le commerce de la viande issue de l'abattage clandestin continue toujours d'avoir lieu. Comme en témoignent les saisies effectuées par les services de sécurité. Outre la nécessité de mettre fin à ce fléau qui semble échapper au maillage des contrôleurs, la lutte contre ce phénomène, qui menace la santé publique, nécessite non seulement un travail de coordination avec les forces de sécurité, mais surtout la sensibilisation des consommateurs qui n'hésitent pas à acheter ces viandes de qualité douteuse pour économiser quelques dinars.

Une autre opération qui vient d'être lancée peut également contribuer à la lutte contre ce fléau. Le recensement du cheptel de la wilaya de Béjaïa constitue une opération de comptage des bêtes et l'enregistrement de leurs caractéristiques (espèce, âge, sexe...) à travers des sorties sur le terrain des brigades de la subdivision agricole de Béjaïa, avec pour objectif de connaître avec précision la richesse animalière nationale, de prodiguer le soutien de l'État aux vrais éleveurs et mobiliser les ressources nécessaires à la préservation des espèces existantes et menacées.