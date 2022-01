Le tribunal correctionnel de Constantine a condamné deux personnes à la prison ferme assortie d'une amende. Les mis en cause sont accusés de spéculation et de stockage illicite d'une importante quantité d'huile de table. Les faits remontent au mois de juin dernier, quand les services de la police avaient mené une opération à l'encontre des spéculateurs. Dans une perquisition de l'entrepôt, les mêmes services ont découvert 952 bidons de 5 litres d'huile et 3 169 bouteilles de 2 litres. Le tribunal a statué, hier, dans cette affaire qui inculpe le propriétaire de cet entrepôt, qui n'est d'ailleurs pas déclaré, et son propre fils. De lourdes peines de prison ont ainsi été prononcées par l'instance judiciaire de Constantine contre les deux mis en cause, jugés coupables de spéculation et de stockage illégal d'importantes quantités d'huile de table. Le fils a écopé d'une peine de 7 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 600 000 DA, alors que son père a été condamné à 3 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 500 000 DA. Pour rappel, en début de semaine, les éléments de la BRI de la sûreté de la wilaya ont saisi 14 272 litres d'huile de table chez un commerçant dont le local est situé au niveau de la cité des Frères Abbès, plus connue sous le nom d'Oued El Had. Le mis en cause a été traduit devant la justice. Récemment, la sûreté de la wilaya a saisi de grandes quantités de produits alimentaires périmés qui étaient proposés aux consommateurs au niveau de plusieurs commerces. Il s'agit entre autres, de sucre, de farine de mais, d'épices et autres produits. Les quantités saisies ont été détruites et les commerçants contrevenants ont été traduits devant la justice.