Le sésame permettant l'accès aux études supérieures constitue l'une des préoccupations majeures aussi bien pour les candidats que pour leurs parents. Il en est de même pour les institutions d'Etat ayant mis tous les moyens pour asseoir une véritable notoriété en redonnant à cet examen son aura d'antan tout en mettant en place des moyens permettant la crédibilité des épreuves sans associer les candidats aux stress de cet examen. «Nous préférons endosser toutes les taches pour mettre à l'aise les candidats», dira un surveillant du centre d'examen du lycée Lotfi. Ce dernier soulignant que «cette ambiance sereine est de visu constatable». Au niveau de ce lycée, les candidats offrent une image gaie et toute ordinaire, contrairement aux deux dernières sessions marquées par les restrictions rigoureuses exigées par le strict protocole sanitaire imposé par la pandémie et appliqué rigoureusement dans l'ensemble des établissements. Néanmoins, l'enjeu est le même: décrocher ce sésame qui ouvre les portes de l'université. «Nous nous sommes préparés calmement pour ces épreuves loin des pressions que nos prédécesseurs ont connu lors du pic de la Covid-19», a indiqué un candidat, saluant «les encadreurs et les surveillants veillant au bon déroulement des examens». Les alentours du centre des examens grouillent de candidats échangeant des discussions émaillées de rires, voire des fous rires à telle enseigne que l'on peut dire que «ces candidats ont fait leurs adieux aux histoires folles de la pandémie pour en ouvrir une nouvelle page marquant un nouveau départ tout joyeux en se préparant pour accéder à la phase finale des études, positiver pour aller tranquillement à l'université». Ainsi, l' appréhension liée à la maladie n'est plus prononcée chez plus d'un candidat. Bien au contraire. Elle relève, désormais, de l'ancienne histoire jetée dans le panier des oubliettes. Il est vrai que le protocole sanitaire est toujours de vigueur. Cependant, les candidats ont focalisé leurs efforts sur le maximum des points à engranger à l'occasion de ce baccalauréat. De plus, la direction de l'éducation a mis en place tous les moyens permettant aux candidats de subir cet examen dans un climat de sérénité totale. L'atmosphère régnante est certes, juvénile, mais sereine chez les candidats bariolés de leurs beaux habits, mais pour autant s'enticher d'un quelconque article susceptible de constituer une source de tricherie. «Il n'en est rien de cela», a indiqué un surveillant, expliquant que «les candidats sont conscients de leur avenir en le préparant sereinement loin de la moindre tricherie».