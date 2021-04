Ali Yahia Abdennour est décédé, hier. Son départ ne passera pas inaperçu. Loin de là. Or, il le souhaitait ainsi. Homme extrêmement combatif, il n'a plié l'échine qu'à la toute fin. L'avocat, qui a été brièvement ministre aux premières années de l'indépendance, a consacré toute sa vie à la lutte pour le respect des droits de l'homme et des libertés. Il ne laissait jamais indifférent. Un homme d'idées et de conviction. C'est pour cela qu'il a fait de la politique, pas pour «les postes et les fonctions». Constance et conviction dans ses idées. Cet homme a défendu tout le monde, gauchistes, communistes, berbéristes, islamistes, syndicalistes, arabisants, francisants... et avec la même conviction. Pour Ali Yahia, un humain est un humain et il se défend contre l'arbitraire et peu importe ses convictions ou ses idées. Et qu'importe si leurs idées - qu'il ne partageait pas forcément- étaient dangereuses, hideuses, voire mensongères.

«J'ai défendu les prisonniers de toutes les couleurs politiques de l'arc-en-ciel. Quand les droits de l'homme sont bafoués, je ne cherche pas à savoir si la victime est démocrate ou islamique pour lui porter aide et assistance. Il n'y a pas de différences entre toutes les victimes de la répression, affectées du même coefficient d'humanité, car les droits de l'homme sont au-dessus de tous les clivages politiques ou idéologiques» rapportait Saïd Djaâfer dans un hommage. Ce sont la droiture, la franchise et la sincérité qui élèvent l'homme. «Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire.» Cette citation de Voltaire, il l'a faite sienne. Normal, l'homme avait la faculté de penser. D'autant que c'est avec la pensée qu'on parvient à atteindre ses idéaux. Une idée est ce filet qui nous lie à la réalité. Elle peut, ainsi, prendre la forme d'une théorie, d'une découverte scientifique («une idée de génie») ou d'une conception du monde (une «idée politique», voire une «idéologie»). Elle peut-être même... maléfique. C'est pourquoi, en tant que théorie ou idéologie, elle est sujette à débats et tensions. D'ailleurs, tout le monde ne partage pas les mêmes idées et chacun essaye de défendre ses propres convictions. D'autres vont jusqu'à mourir pour défendre leurs idées. Ali Yahia Abdennour était de cette trempe d'hommes. Est-ce vraiment sensé de vouloir mourir pour ses idées et convictions? En effet, il est dans la nature humaine de vouloir vivre à tout prix et de tout faire pour échapper à la mort.

C'est l'instinct de survie. Une pulsion qui animait Ali Yahia Abdennour à lutter jusqu'au bout pour vivre et défendre ses...convictions. Une race en voie de disparition. Aujourd'hui, il reste plus que ces «hommes politiques à plusieurs faces, sans conviction, sans grands moyens, sans audace et sans connaissances sérieuses, avocat de province, joli homme de chef-lieu, gardant un équilibre de finaud entre tous les partis extrêmes, une sorte de jésuite républicain et de champignon libéral de nature douteuse, comme il en pousse par centaines sur le fumier populaire du suffrage universel» pour paraphraser Guy de Maupassant. Les générations changent. Les politiques aussi. Edgar Faure ne disait-il pas: «Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.»