la wilaya d'Oran a recensé prés de 10 millions de touristes durant les deux premiers mois de cette saison. Le grand flux est de visu perceptible en ce dernier mois marquant le début de la fin de la saison estivale. Les aoûtiens ne se font plus attendre ni encore moins désirer. Venant de toutes les parties du monde, ils arrivent en grands contingents, attendus par leurs familles dans le grand hall du somptueux aéroport international Ahmed Ben Bella.

D'autres débarquent à bord des grands paquebots accostant dans les quais du port d'Oran, salués, larmes aux yeux, par leurs familles, leurs proches et leurs amis, les attendant du haut du balcon barreaudé donnant vue sur le port, ce dernier se trouvant à quelques encablures du théâtre de verdure d'Oran. «C'est la ‘'Lemma'' de la famille (la grande retrouvaille familiale)», dira t-on. Indescriptibles et extraordinaires sont ces séquences de retrouvailles des membres des familles séparés, pendant plus de deux années, par un petit virus ayant bloqué, dans sa propension, tous les aéroports et ports du monde.

En effet, les établissements hôteliers de toutes les étoiles, complexes touristiques et autres résidences touristiques, maisons de maîtres, villas, bungalows, centres des vacances et habitations privées affichent, depuis mai dernier, complet. Pour cause: les plus «futés» et les plus empressés aux bons baisers du «Bled» ont tout raflé en ayant procédé à l'avance aux réservations, depuis le printemps.

Difficile de trouver une habitation ou encore une chambre, petite soit-elle, pour passer des vacances d'été. «Le jeu est fait des mois auparavant», a affirmé un propriétaire d'une habitation qu'il loue chaque année aux vacanciers.

Après la stagnation qui aura duré deux années en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'activité touristique reprend de plus belle.

En effet, la capitale d'Oran signe, cette année, son grand retour dans la sphère touristique nationale en accueillant pompeusement et sous les couleurs ses visiteurs, ses touristes et ses estivants avides de renouer avec les ressacs de la mer, mais également avec les sorties des Grands ducs en rendant des visites exceptionnelles aux restaurants étoilés l'un après l'autre, ces derniers, renouant, eux aussi, avec la kemia et des garnitures offertes par des chefs et des cordons bleus.