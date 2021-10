Gouverner c'est prévoir. C'est ce principe d'études prévisionnelles, qui fait défaut et qui explique, en partie, la situation désastreuse à laquelle est arrivé le marché national des produits alimentaires. Encore une fois, les pouvoirs publics sont pris de court par le business des spéculateurs qui, en un tour de main, ont pris en otage la mercuriale et ont imposé une hausse des prix des fruits et légumes, et de la volaille, où malgré l'intervention de l'état, la flambée des prix se maintient. Il faut dire qu'hormis l'action néfaste de la spéculation, plusieurs facteurs ont contribué à la complexité de cette situation et trouvent leur origine dans les gestions bancales qui ont régi le secteur durant des décennies, où malgré certaines avancées dans quelques domaines, la problématique de la régulation du marché peine à mettre en place des mécanismes susceptibles d'assurer une régularité des produits et une stabilité des prix. Or, malgré les actions incessantes du ministère de l'Agriculture, pour remédier à cette situation, le constat est le même: l'écart dans les prix des produits agricoles, entre leur sortie des marchés de gros et leur arrivée sur les étalages des détaillants, demeure inexplicable. Il est prévu dans ce sens, la création d'instances qui s'engouffreraient dans cette brèche pour réguler les flux des marchandises, mais cela ne suffira pas, selon les spécialistes, qui ont, depuis longtemps préconisé la réalisation d'un tissu plus important de marchés de gros, afin de pouvoir quantifier, contenir et gérer la production nationale. À cela s'ajoute l'importance du développement des réseaux logistiques, notamment les espaces de stockage frigorifiques, afin de pouvoir établir des prévisions sûres pour les périodes de soudure. C'est à travers cette synergie, qui regroupe tous les acteurs publics et privés du secteur, que peuvent se mettre en place les outils de régulation qui se dresseront contre les barons de la spéculation et contre les parties qui oeuvrent à déstabiliser le pays de l'intérieur pour des motifs politiques, à travers l'orchestration de pénuries afin d'affecter le quotidien des citoyens. La seule alternative pour lutter contre toutes ces pommes de discorde, demeurent la maîtrise et la gestion efficace de la production et de la distribution des produits de large consommation, la lutte contre la bureaucratie et la corruption, et l'instauration de nouveaux paradigmes de gestion des stocks et des volumes de production. Il est clair que la priorité absolue de l'Etat est d'assurer un approvisionnement, sans interruption, du marché national et il ne peut le faire sans des données précises sur les capacités de production nationale. À ce titre, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a donné, lors de la réunion du gouvernement tenue, samedi, à Alger, des instructions pour «assurer une actualisation continue de la cartographie de la production agricole nationale ainsi que celle afférente aux capacités de stockage, Cela permettra aux institutions et aux organismes concernés, de réguler le marché d'une manière efficace et maîtrisée et d'assurer, par conséquent, un approvisionnement régulier du marché national, tout en préservant le pouvoir d'achat des citoyens». En somme, il ne s'agit plus d'actions ponctuelles pour répondre à une situation précise, où les commerçants étaient autorisés à vendre directement aux consommateurs, ou, récemment, à travers des campagnes de déstockage massif. L'établissement d'une cartographie de la production nationale viendra renforcer les outils qui permettent une régulation durable du marché, et ce, en permettant aux instances concernées de prévenir des situations difficiles et de s'y préparer, en faisant face à la spéculation, à travers une disponibilité, sans faille des produits.