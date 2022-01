Les festivités de la célébration du jour de l'An amazigh 2972 ont pris fin jeudi dernier dans une ambiance festive à Tizi Ouzou. Une clôture qui a été ponctuée par des dizaines d'activités culturelles dont l'escale la plus importante a été la projection du film historique «L'opium et le bâton», doublé en langue amazighe. C'est incontestablement l'événement qui a le plus ému lors de toute la période de célébration de Yennayer tant «L'opium et le bâton» en langue amazighe était attendu depuis des décennies, mais plusieurs raisons ont retardé la concrétisation de ce projet. Il a fallu attendre l'année 2017 pour que le Haut Commissariat à l'amazighité relance l'idée du doublage de «l'Opium et le bâton» en langue amazighe. Il était évident alors qu'il fallait faire appel à quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves dans le domaine. Le choix est vite tombé sur Samir Ait Belkacem. C'est en présence du grand réalisateur Ahmed Rachedi et de nombreuses personnalités culturelles, des artistes, des écrivains et des comédiens, que la projection officielle de «L'opium et le bâton» en langue amazighe a eu lieu à la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Une occasion qui a été mise à profit pour honorer le réalisateur Ahmed Rachedi qui a énormément contribué à la promotion du cinéma algérien. Le doublage du film «L'opium et le bâton» en langue amazighe est un projet qui a nécessité beaucoup de savoir-faire, du temps et des moyens. De nombreuses parties ont d'ailleurs contribué à sa réussite à l'instar du Fdatic (Fonds national pour le développement de l'art et de la technique et de l'industrie cinématographique), l'Aarc (Agence algérienne pour le rayonnement culturel), la BDL, l'association Mouloud-Feraoun, l'association Ameziab-n-Lahna, etc. À l'issue de cette projection historique, Samir Ait Belkacem n'a pas caché son émotion après avoir vécu ce moment convivial et mémorable. Cette version amazighophone du film

«L'opium et le bâton» vient s'ajouter à d'autres grands films en tamazight dont «La colline oubliée», tirée également d'un roman de Mouloud Mammeri et réalisé par Abderrahmane Bouguermouh, «La montagne de Baya» de Azeddine Meddour, «Machahou» de Belkacem Hadjadj, «Arezki l'insoumis» de Djamel Bendedouche, «Si Mohand Ou Mhand» de Lyazid Khodja et Djamel Benallal, etc. De nombreuses autres activités ont enrichi la célébration de Yennayer durant la dernière journée qui a été dédiée à ce dernier dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les hommes de culture et écrivains, ayant participé à ces journées, ont été honorés également par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou à l'instar de Djamel Laceb (lauréat du prix Assia Djebar du meilleur roman en tamazight), Hamid Bilek, Abderrahmane Yefsah, Farid Rabia, Hacène Helouane... La cérémonie de clôture s'est déroulée dans l'après-midi de jeudi dans une salle archicomble qui a donné lieu à de nombreux spectacles artistiques aussi riches que diversifiés avec la participation d'artistes de plusieurs disciplines et de plus d'une tranche d'âge. Les enfants ont eu également leur part de divertissement à l'occasion des activités de célébration de Yennayer puisque de nombreuses activités leur ont été dédiées quotidiennement et même durant la dernière journée.