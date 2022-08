La sélection algérienne de natation composée de 13 nageurs prendra part à la 15e édition du championnat d'Afrique seniors (messieurs et dames), prévue du 20 au 24 août à Tunis, avec la participation de 29 pays. La sélection nationale encadrée par trois entraîneurs a rallié ce jeudi la capitale tunisienne, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline sur sa page Facebook. Outre l'Algérie et la Tunisie (pays organisateur) 27 autres pays participeront à cette compétition: la Gambie, la Guinée, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Ghana, les îles Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l'Égypte, l'Eswatini, Madagascar, le Burundi et le Cameroun.

Les épreuves du rendez-vous nautique continental se dérouleront à la piscine olympique de Radès et à Gammarth plage