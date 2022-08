En dépit des vicissitudes économiques et d'une réglementation qui se cherche, avec un cahier des charges annoncé pour la relance du secteur de l'électronique, des entreprises algériennes continuent à prospérer. Ces perles rares de l'industrie électronique, bien algériennes, n'en finissent pas de surprendre le monde par leurs performances. L'un de ces fleurons de la production nationale, en l'occurrence Bomare Company qui évolue sur le marché sous la marque Stream System, vient ainsi d'arracher haut la main, le trophée European CEO Awards 2021 et ainsi élu «Meilleur Entrepreneur Algérien 2021» par le célèbre magazine European CEO. Approchée par l'Expression, le staff managerial de Bomare Company livre les détails de cette consécration. Depuis 2015, le CEO européen, qui s'adresse aux dirigeants de 28 pays, récompense et met en avant des entrepreneurs de premier plan à travers le monde. Le processus de nomination s'est fait en octobre 2020 à travers des questionnaires envoyés à plus de 30 000 abonnés, directeurs généraux et présidents d'entreprise leur demandant de proposer des candidats par secteur ou par pays qui, selon eux, méritent de remporter le prix. Un jury composé de quatre membres a rendu sa décision finale et a mis à l'honneur l'entreprise algérienne Bomare Company à travers son Directeur Général, Ali Boumediene.

Les raisons spécifiques et valorisantes pour lesquelles ce manager émérite a été élu, sont tout d'abord, la réputation dont jouit ce dernier, en se prévalant notamment d'être l'un des principaux hommes d'affaires algériens, pour avoir non seulement fondé son entreprise, mais aussi pour la qualité des produits et services que Bomare Company offre à l'échelle nationale, régionale et mondiale. Cette entreprise dont l'unité de production est implantée à Birtouta, à Alger, est aujourd'hui un acteur mondial qui compte plusieurs partenariats avec des clients et des entreprises internationales. Bomare Company qui a été créée en 2001 est, désormais, décrite comme une entreprise innovante qui a pour ambition de développer le secteur de l'industrie électronique algérien en Europe. Rappelons qu'à l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire, Bomare Company s'est vu attribuer, par le World Trade Center Algiers Wtca, le trophée du meilleur exportateur algérien en 2019. Depuis 2015, Bomare Company exporte ses produits vers de nombreux pays africains, dont l'Afrique du Sud et européens, dont l'Espagne, le Portugal, l'Italie et bientôt l'Allemagne. Bomare Company compte produire 7,5 millions de téléviseurs, avec un large ratio destiné à l'export, soit 90%.

L'entreprise travaille également, dans le cadre de ses objectifs, à la création d'un écosystème de 1000 start-up. «Pour devenir plus compétitive, Bomare aura besoin de développer davantage de start-up, d'investir dans l'innovation, un écosystème qui lui permettra, à l'horizon 2030, d'exporter des quantités importantes sur les marchés internationaux», explique Ali Boumediene qui a évoqué l'opportunité de créer un écosystème à travers l'université, de répertorier les petites et moyennes entreprises PME /PMI et ce afin de fabriquer des composants électroniques, notamment dans la branche des téléviseurs à écrans plats, ici en Algérie, au lieu d'importer ces composants de Corée ou de Chine. L'université Saâd Dahlab, de Blida, et Bomare Company, en partenariat avec l'université de New York, ont lancé à cette fin un Master professionnel à destination d'une vingtaine d'étudiants algériens. Dans le sillage de Bomare Company, l'entreprise algérienne IRIS, spécialisée dans l'électronique, l'électroménager, la téléphonie mobile et les pneumatiques, a réussi à gagner le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'année 2020. Ce trophée lui a été attribué par le World Trade Center Algiers (Wtca). Figure enfin Condor Electronics, la société algérienne spécialisée dans l'industrie électronique et électroménagère et qui ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires annuel à l'export de 200 millions de dollars à l'horizon 2025. Selon son responsable de l'exportation, Sami Mohamadi, Condor a pour objectif d'augmenter à 20% son chiffre d'affaires à l'exportation, par rapport à son chiffre d'affaires global, pour atteindre les 200 millions de dollars d'ici 2025. Il a souligné que Condor a réalisé 80 millions de dollars d'exportation durant les trois dernières années.