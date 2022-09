Le document du gouvernement portant déclaration de politique générale explique dans son volet emploi «le soutien au développement des très petites, petites et moyennes entreprises, la création de microentreprises et le développement de la culture entrepreneuriale et du renforcement des capacités managériales.»

Pour ce qui est du soutien au développement des très petites, petites et moyennes entreprises, des actions ont été entreprises visant «l'encouragement de l'émergence d'un écosystème favorable à la création, le développement et la pérennité des micros et petites entreprises».

L'entrée en exploitation de 11 619 micro-entreprises pour un investissement total de 42,8 milliards DA a permis la création de 30 209 emplois, explique le document du gouvernement dans le volet de ses actions menées pour la création de micro-entreprises. Le document, qui couvre la période allant de septembre 2021 à août 2022, relève dans le même volet que «43 170 projets ont été inscrits, dont 26 805 projets validés par les comités locaux de sélection, de validation et de financement (Csvf), 22 081 projets déposés au niveau des banques, dont 14 649 ont bénéficié de la notification de financement.» Dans le cadre du développement de la culture entrepreneuriale et du renforcement des capacités managériales, le document du gouvernement indique que «11 000 étudiants et 15 000 stagiaires de la formation professionnelle ont bénéficié d'actions de sensibilisation et de formation, s'ajoute à cela le financement de l'extension des activités de 1744 micro-entreprises.» À propos de l'accompagnement pour la pérennité des microentreprises et la relance des entreprises en difficulté, le gouvernement a procédé à l'indemnisation de 3 089 dossiers pour un montant de 5,7 milliards DA sur un total de 13 305 dossiers, à la régularisation des créances par le payement volontaire des dettes par les promoteurs de 226 dossiers pour un montant de 293 millions DA et le rééchelonnement des dettes de 1 845 microentreprises. La promotion de la création de groupements de micro-entreprises agricoles, figure, également, parmi les actions du gouvernement en 2021-2022, à travers l'encouragement des réseaux d'entreprises sous forme de clusters.

À ce titre, plusieurs branches d'activités ont été retenues. Il s'agit, notamment des branches de culture des céréales, viandes et produits carnés, production et transformation laitière, production des plantes aromatiques et médicinales et conservation et transformation des dattes.

À titre d'encouragement de la sous-traitance au profit des microentreprises, le document relève que «706 microentreprises ont bénéficié de contrats de sous-traitance dans le cadre de 23 conventions de partenariat signées avec différents opérateurs économiques.»

Ces conventions ont permis, selon toujours le même document, «la mise en place de feuilles de route visant le développement de chaînes de valeur autour des activités des grands groupes relevant de six filières industrielles.» Pour l'accompagnement et l'hébergement des porteurs de projets par les structures d'appui locales aux PME, il a été procédé à l'accompagnement de 166 porteurs de projet dans la concrétisation de leurs projets, l'hébergement de 160 PME au sein des pépinières d'entreprises et l'octroi de la garantie financière accordée par le Fonds de garantie des crédits aux PME (Fgar) au profit de 220 projets générant 4 000 emplois, pour un montant global de 9 milliards DA.

Dans le domaine du développement des compétences et l'adéquation formation-emploi, les actions du gouvernement «ont porté, essentiellement, sur la diversification des offres de formation et la prise en charge des besoins exprimés par les différents secteurs.» Il a été question, également, du développement des filières d'excellence avec les partenaires leaders dans les spécialités prioritaires pour «l'économie nationale, à travers la mise en place d'un cadre de partenariat avec les entreprises pour développer les filières stratégiques dans le domaine de la transition énergétique, l'industrie, les TIC, hôtellerie, le tourisme, les travaux publics et l'agriculture.»

Dans le même contexte, «le dispositif d'accompagnement et d'aide à l'insertion professionnelle a été renforcé à travers la création de 58 maisons d'accompagnement et insertion au niveau des directions de wilayas de la formation et de l'enseignement professionnels,» a conclu la même source.