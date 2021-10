La France n'a pas honte de ses crimes, elle «regarde toute son histoire avec lucidité et reconnaît les responsabilités clairement établies», a affirmé, hier, Emmanuel Macron, premier président français à se rendre sur un lieu de mémoire du massacre du 17 Octobre 1961. Un déplacement qu'il a, faut-il le préciser, effectué 24 heures avant la date de commémoration.

Pour les 60 ans de ce massacre, le président Macron avait affiché le souhait d'aller plus loin que la «sanglante répression» admise par François Hollande, en 2012, mais ses «petits» pas n'arrivent pas à rattraper la grande reculade qu'il a enregistré avec les propos belliqueux qu'il a proférés, dernièrement, contre l'Algérie, son histoire et ses dirigeants. Comme ses prédécesseurs, le président français refuse de présenter des excuses pour les génocides et les abominables crimes commis par la France coloniale et c'est sans prise de parole qu'il a déposé une gerbe sur les berges de la Seine, à la hauteur du pont de Bezons, d'où ont été jetés, il y a six décennies, des dizaines de manifestants algériens. Lors de la cérémonie, il a respecté une minute de silence avant de s'entretenir, ensuite, avec des proches de victimes, invités pour la circonstance. Un communiqué de l'Élysée, diffusé juste après le recueillement, a indiqué que le président français «a reconnu les faits: les crimes commis, cette nuit-là, sous l'autorité de Maurice Papon (le préfet de police de Paris, NDLR) sont inexcusables pour la République».

Macron, dans sa logique de «reconnaissance et non repentance», a, certes, parlé de «crimes inexcusables», mais non sans disculper l'État français en soutenant que c'est uniquement «sous l'autorité de Maurice Papon» que les crimes ont été commis. C'est comme si Papon avait agi seul, alors que c'est bien la responsabilité de l'État français de cette époque qu'Emmanuel Macron devrait reconnaître. Et si Hollande avait rendu «hommage à la mémoire des victimes», Macron, lui, a préféré parler de victimes de «tous côtés». Il a ainsi expliqué que si la France doit regarder son histoire avec lucidité, «Elle le doit d'abord et avant tout, à elle-même, à toutes celles et ceux que la guerre d'Algérie et son cortège de crimes commis de tous côtés ont meurtris dans leur chair et dans leur âme. Elle le doit en particulier à sa jeunesse, pour qu'elle ne soit pas enfermée dans les conflits de mémoire, et construise, dans le respect et la reconnaissance de chacun, son avenir.» Macron veut, ainsi, mettre bourreau et victime sur un même pied d'égalité. Peut-il le faire en regardant droit dans les yeux les proches de Fatima Dedar, l'enfant de 15 ans qui a été noyée dans la Seine? Ni le jeune âge de Fatima, ni son cartable de collégienne, encore moins ses tresses enfantines, n'ont réussi à arrêter son bourreau. Qu'a fait la France coloniale à cette époque? Son administration s'était empressée à affirmer qu'il n'y avait eu que deux décès et aucun disparu.

Le 31 octobre, lorsque le corps de la jeune Fatima, coincé dans une turbine de l'écluse de la Seine, a été retiré dans un état de dégradation avancé, la police, poursuivant sa logique de déni, a conclu à un suicide. C'est dire qu'il y a eu mensonges d'État! Mais la France n'a pas à avoir honte ni à s'excuser puisque -comme le soutien son président- elle reconnaît les faits. Pourquoi avoir alors créé des tribunaux pour juger les criminels de guerre, les tortionnaires et ceux qui ont commis des génocides puisque l'État colonial, qui a commis des enfumades, anéanti des villages entiers ou qui compte par dizaines de milliers de victimes des essais nucléaires n'est pas prêt à regretter ses gestes ni à s'en repentir affirmant qu'une reconnaissance des faits suffit largement à «réconcilier et apaiser les mémoires»?