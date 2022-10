L'issue d'une guerre se mesure à la capacité des armées à gérer avec efficacité les aspects logistiques. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha, qui inaugurait, hier, à Djelfa de nouvelles unités d'approvisionnement en carburants, a souligné l'importance de cet aspect de ses unités qui «sont les artères qui alimentent le corps de bataille de l'Armée nationale populaire en énergie».

À l'importance signalée de cet aspect crucial de la logistique, le général d'armée affiche sa conviction que «la compétence des réseaux logistiques avec cette matière vitale et la crédibilité de leur fonctionnement», jouent un rôle déterminant dans «l'aptitude du militaire et sa disposition morale, psychologique et au combat», affirme le chef d'état-major. Et pour cause, «les guerres étaient et demeurent toujours des guerres d'approvisionnement et de ressources par excellence», rappelle-t-il, soulignant que «la victoire ne serait réservée que pour celui qui saura organiser ces ressources et les faire parvenir, dans le moment opportun, aux différents échelons des forces». Et le général d'armée n'omet pas de relever l'importance de la rationalisation de ces mêmes ressources, «leur préservation et (..) leur fonctionnement avec toute habileté et pertinence». Cette approche strictement technique qui tient à l'art de la guerre, guide le Haut Commandement de l'ANP et la direction centrale des carburants à accorder au carburant «l'importance qui lui sied, notamment à travers les nouvelles réalisations qui constituent une importante pierre angulaire à même de contribuer effectivement à l'optimisation permanente de l'état-prêt de notre corps de bataille», insiste le chef d'état-major.

Il ne manquera pas de mettre l'accent sur l'intégration aux rôles et à la synergie des efforts entre les différents types de forces et structures de logistique avec toutes ses branches. Ce souci s'explique par la volonté du Commandement de l'ANP de conférer un «caractère d'efficacité dans la performance, et de faire preuve de capacité de s'adapter judicieusement et en permanence avec les exigences opérationnelles imposées par le terrain et par les évolutions précipitées ou opinées», a indiqué le général d'armée. Pour le chef d'état-major, cette mission est vitale et «requiert de conférer une ultime importance à la définition minutieuse et objective des véritables besoins actuels et futurs, du corps de bataille de l'Armée nationale populaire». Il n'est pas besoin d'être plus clair pour exprimer le niveau opérationnel des unités combattantes de l'ANP. L'enjeu est donc fixé et le général d'armée conditionne la réussite de cette démarche par «le strict respect des normes de stockage et des règles de sécurité et de protection, conformément aux standards en vigueur dans ce domaine».

Le chef d'état-major a écouté les personnels relevant des trois unités. Lesquels étaient invités à «exprimer leurs préoccupations et présenter leurs suggestions», réitérant leur «ferme détermination à s'acquitter de leurs missions sensibles avec dévouement et loyauté au service de leur pays et leur vaillant peuple».

Conscients sans doute de l'extrême importance de leur maillon dans le succès d'une opération militaire, les éléments de l'ANP en charge de la logistique et notamment le carburant savent pertinemment que l'aptitude au combat et l'issue victorieuse des batailles commence par leur capacité à mener à bien leurs missions.