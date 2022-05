Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a procédé, jeudi, à l'inauguration de l'inspection territoriale du commerce de Berrahal, dotée des moyens humains et matériels nécessaires. Implantée à la zone industrielle de Berrahal, elle couvrira, désormais, les cinq communes relevant de la circonscription administrative de Berrahal.

Selon le ministre, cette infrastructure devra alléger la pression sur les services de la direction du commerce de la wilaya d'Annaba, dont ceux du contrôle notamment. Kamel Rezig a également procédé dans la commune d'El Bouni, à l'inauguration d'un laboratoire de contrôle de la qualité et de lutte contre la fraude.

Selon les explications fournies au ministre, le personnel exerçant dans le domaine des prélèvements des produits de consommation, destinés à l'analyse, devront, dans un premier temps, s'accommoder pour travailler avec les anciens équipements, en attendant que ce nouveau laboratoire soit doté de nouveaux équipements.

Dans un autre contexte, la visite du ministre a coïncidé avec la tenue du Forum économique d'Annaba. Organisé mercredi à l'initiative de l'Association nationale des jeunes Algériens, l'événement a enregistré la participation de délégations diplomatiques de six pays accréditées en Algérie, des experts et des opérateurs économiques de l'intérieur et de l'extérieur du pays.

Lors de sa visite aux différents stands représentant divers activités économiques à ce forum, le premier responsable du département du Commerce a indiqué que 11947 primo-investisseurs (entreprises débutantes) ont été enregistrés, durant les cinq premiers mois de l'année 2022, contre 11 605, durant l'année 2021 et 6794 en 2020.

À ce titre, Kamel Rezig a souligné qu'à ce jour, le registre du commerce national compte plus de 2,2 millions d'activités. Des chiffres, selon le ministre, reflétant l'engouement croissant des jeunes pour l'entrepreneuriat et la création d'activités privées et productrices de produits et de services. Dans le même ordre d'idées, il a estimé que l'intérêt des jeunes pour l'entrepreneuriat est un indicateur positif du dynamisme du développement et les perspectives de la relance économique. À cet égard, le ministre a rappelé le soutien des autorités publiques, notamment la facilitation et la numérisation des procédures, en vue de l'obtention du registre du commerce et la suppression de l'acte de propriété ou de location pour certaines activités ne nécessitant pas un local commercial. S'agissant de la protection de la production nationale et sa promotion, Kamel Rezig a insisté sur l'importance des manifestations économiques pour faire connaître le produit national. Il a exhorté, pour cela, les jeunes entrepreneurs à se baser sur l'exploitation du potentiel de chaque région, à oeuvrer à sa valorisation, et à veiller à inscrire leurs produits dans le fichier national afin de bénéficier des mesures de protection du produit national.