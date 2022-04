Des médias, aussi bien marocains qu'espagnols, à la solde du Makhzen, ont tenté de mettre en avant la «satisfaction» présumée de l'envoyé personnel onusien pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, quant au changement de position du gouvernement espagnol sur la question sahraouie. Une manipulation de trop.

Réagissant à cette contrevérité, l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, a affirmé dans un communiqué que

«les informations relayées par certains médias participent à une action de manipulation orchestrée par certains cercles officiels à Madrid pour tenter de calmer la bronca suscitée par la décision controversée prise par le chef du gouvernement, Pedro Sanchez. Dans sa mise au point, Amar Belalni a tenu à rappeler qu'aux yeux de l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, le processus onusien doit rester «le cadre le plus approprié» pour le règlement du conflit au Sahara occidental. Aussi, le diplomate algérien a souligné que «l'envoyé personnel, Staffan de Mistura, avec lequel nous sommes en contact, est le premier à affirmer qu'il a été très surpris par le changement de position de l'Espagne et qu'il redoute ainsi la remise en cause de sa propre mission par tout ce qui peut compliquer le processus onusien». Une vérité que tend le Makhzen à ignorer. Selon l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, ce processus (onusien) demeure «le cadre le plus approprié pour le règlement du conflit qui oppose le Front Polisario au royaume du Maroc».

Selon Belani, «le cercle proche de l'envoyé personnel, Staffan de Mistura souligne, pour ce cas d'espèce, la validité de la déclaration faite le 20 janvier dernier par le porte-parole des Nations unies, à savoir que toute déclaration sur la position de l'envoyé personnel, ou ses activités qui n'est pas publiée par lui-même ou par le bureau du porte-parole, est trop souvent une déformation des faits». Amar Belani rappelle que le porte-parole de l'ONU a notamment appelé à «se méfier de ceux qui prétendent connaître la position de M. De Mistura sur la question du Sahara occidental». Une sortie appuyée par le porte-parole des Nations unies, Stéphane Dujarric, qui a botté en touche. «Je vais réitérer ce que j'ai déjà dit, à savoir que toute déclaration sur la position de M. De Mistura ou ses activités qui n'est pas publiée par lui ou mon bureau est trop souvent une déformation des faits», a déclaré, jeudi, Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien.

Une mise au point faite en réaction à un article alléguant que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, aurait «applaudi» en privé la récente annonce par l'Espagne concernant son revirement dans la question sahraouie. «Concernant le contenu de l'annonce espagnole du mois dernier, l'envoyé personnel a pris bonne note du soutien réaffirmé de l'Espagne à un processus facilité par l'ONU pour le Sahara occidental visant à parvenir à une solution mutuellement acceptable, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la plus récente, la résolution 2602 (2021)», a ajouté le porte-parole onusien. En somme, un travail d'intox, d'«énième supercherie» du Maroc.