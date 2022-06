La campagne de sensibilisation contre les feux de forêt a été lancée, officiellement, jeudi à Béjaïa. la direction de la Protection civile à Béjaïa, en coordination avec la Conservation des forêts et le Parc de Gouraya seront les principaux acteurs de cette campagne, qui vise à sensibiliser le citoyen sur les gestes élémentaires à observer durant la saison d'été pour éviter les départs de feux qui ne peuvent qu'être préjudiciables sur l'environnement et la santé publique. Les équipes de la Protection civile et de la Conservation des forêts se déplaceront à la rencontre des citoyens dans un premier temps dans les daïras de Béjaïa, El Kseur et Adekar pour donner des orientations, des conseils sur les voies et moyens de prévenir ces incendies, et les exhorter à procéder au nettoyage et élimination des mauvaises herbes ou sèches ainsi que des parasites», selon le communiqué de la wilaya, qui précise que «cette campagne se poursuivra dans les différentes régions de la wilaya». Le chef de l'exécutif a insisté sur «la nécessité d'élever le degré de vigilance dans le domaine de la lutte contre les incendies de forêt et d'émettre rapidement une alerte précoce dès qu'un départ de feu est repéré», conclut-on dans le même communiqué. L'été dernier, la wilaya de Béjaïa a vu plusieurs milliers d'hectares de végétation ravagés par les feux, qui ont été menaçants pour les habitations. Des victimes humaines avaient été enregistrées. La faune et la flore avaient été durement endommagées. Adopter les bons comportements, qui pourraient permettre d'éviter des catastrophes naturelles et humaines est l'objectif visé par cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêt lancée à l'initiative de la direction générale des forêts (DGF) et des institutions associées. L'ensemble du territoire national est concerné par cette campagne, dont l'objectif est la diffusion des comportements à adopter, tant pour veiller à ne pas être la cause d'un départ de feu que pour s'en protéger. Celle-ci porte à la fois sur les feux de forêt, mais également sur tous les autres feux de végétation (friches, bords de voies routières et ferrées, champs, landes, fougères...). Un mégot de cigarette jeté, un barbecue, des combustibles stockés trop près des habitations, des outils sources d'étincelles manipulés près d'espaces naturels: ces gestes en apparence anodins peuvent provoquer des départs de feux de végétation, en forêt ou près de zones naturelles. Béjaïa de par son relief accidenté et ses forêts denses figure parmi les régions concernées par le risque de feux de forêt et de végétation.