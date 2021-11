Il est inspecteur d'éducation, auteur et aussi consultant auprès du Haut Commissariat à l'amazighité, Yacine Zidane nous parle de la liste indépendante Asirem-Al Amal, un sigle sous lequel de nombreuses listes (APC/APW) se sont regroupées.

L'Expression: Vous êtes présent aux locales malgré le rejet de votre candidature?

Yacine Zidane: Un devoir lorsqu'on est meneur d'une liste indépendante, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour ce projet électoral, à commencer par la philosophie, le programme et le plan d'action, mais aussi j'ai pris le soin de constituer une très bonne liste à travers des hommes et des femmes de qualité, connus de tous, impliqués dans le mouvement associatif, chose qui n'est pas facile sachant que la conjoncture a créé une crise de candidats. Tout le monde craint l'invective, surtout que la culture de rejet inculquée aux jeunes de Kabylie a fait qu'aux yeux de cette jeunesse, celui qui ose défier cette tradition de boycott est considéré comme «vendu», c'est pour cela que la tâche est compliquée. Je suis aussi présent parce que je suis le leader de ce groupe de jeunes qui, pour la majorité écrasantes découvre les traits de cette aventure électorale.»

Peut-on savoir les motifs du rejet?

L'Anie a rejeté mon dossier sous prétexte que les rapports de sécurité ont fait état que j'ai des poursuites judiciaires m'impliquant dans la gestion des affaires de la commune de Béjaïa, or je ne suis pas élu et j'étais invité à rejoindre, en tant que personnalité culturelle, le comité culturel de la commune de Béjaïa, qui est une association régie par la loi 12-06. Sachant que je n'ai jamais été présenté devant la justice, de ma vie, mon parcours personnel et professionnel me laisse fier de ma conduite qui fait de moi une personne crédible et respectueuse. Après le rejet j'ai fait appel, j'ai eu gain de cause par le Conseil

d‘Etat à Alger, mais l'ingérence de quelques partis politiques qui ont fait pression pour encore une fois faire rejeter mon dossier, j'étais surpris que l'Anie ait rejeté encore une fois ma candidature pour la même raison, j'ai eu aussi une deuxième fois de suite gain de cause par le tribunal administratif et malgré ces décisions de justice, le responsable de l'Anie ne voulait pas appliquer les recommandations de la justice.»

Vous êtes directeur de campagne, laquelle s'achève aujourd'hui, quel est votre bilan?

Nous sommes très présents sur le terrain, nous avons organisé 12 sorties de proximité et aussi 22 meetings à travers les quartiers populaires de la ville dont deux organisés dans l'enceinte même de la Maison de la culture. Nous pouvons estimer que notre bilan est acceptable vu la conjoncture et les retards causés par l'Anie. Nous étions la liste la plus visible et la plus présente par rapport à nos concurrents, juste comme indice, nous avons tenu 10 meetings durant le week-end.

Sur quoi avez-vous insisté lors de cette campagne?

Nous avons insisté sur le problème managérial que vit la commune de Béjaïa, le problème de l'hygiène qui dégrade l'image de la ville, l'aménagement du territoire pour ériger de belles entrées de la ville de Béjaïa, mais aussi concevoir des places publiques et des aires de jeux. Mais surtout relancer et réaliser les projets inscrits et qui demeurent en suspens.

êtes-vous optimiste?

Sur le plan de la mobilisation, nous sommes très satisfaits, vu les échos favorables que nous recevons, sur le plan de l'approche, nous avons aussi structuré, vu que nous sommes encadrés par des professeurs d'université et des gens chevronnés en politique, notre liste qui a défié les lobbies de l ‘argent et les rouages de l'administration, nous nous sommes préparés à toutes les batailles, nous avons mené notre campagne en toute clarté et nous sommes optimistes pour rafler la majorité. Pour la première fois de l'histoire, nous allons être la première équipe indépendante à prendre les commandes de l'APC de Béejaïa.