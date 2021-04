Le dernier numéro de la revue El Djeïch a consacré son éditorial à l'intérêt suprême de la patrie et à l'Armée Nationale Populaire assurant que le haut commandement de l'ANP est décidé à poursuivre ses engagements dans le développement des capacités de l'Armée Nationale Populaire. L'édito intervient comme un avertissement aux aventuriers qui tentent de déstabiliser le pays.

Néanmoins, l'auteur de l'éditorial s'appuyant sur les déclarations du chef d'état-major, le général de corps d'armée de l'ANP pour rappeler que «le haut commandement s'emploie à poursuivre le développement des capacités de notre armée toutes composantes et forces confondues afin qu'elle puisse accomplir les missions qui lui incombent, à travers la consolidation des compétences opérationnelles, la poursuite des exercices tactiques, l'intérêt porté à la préparation des unités, la maintenance des équipements de combat, l'intensification de l'entraînement, la poursuite de la réalisation des projets de recherche et développement ainsi que l'intérêt accordé à la formation de la ressource humaine». L'auteur témoigne: «C'est ce que nous avons constaté pendant l'exécution de l'exercice ‘'Défi de Tiririne 2021'', dans la 6e Région militaire, qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première phase du programme de préparation au combat et qui reflète le niveau de disponibilité de nos forces armées dans la préservation de nos frontières et l'avortement de toute tentative susceptible de menacer l'intégrité territoriale de notre pays».

Ce lien majestueux et ininterrompu «tire son caractère sacré des particularités du peuple, des caractéristiques de son Histoire et de sa géographie, des sacrifices de son Armée de Libération nationale, du miracle du glorieux et éternel Novembre ainsi que des images de solidarité après le triomphe de notre Révolution et l'accession à l'Indépendance de notre pays, à travers le processus d'édification et de construction auquel le djoundi a participé aux côtés de son concitoyen». Lançant un message bien clair à ceux qui souhaitent dissocier ces liens plus que solides entre le peuple et son armée, il souligne: « Certains peuvent bien s'employer à falsifier les faits et à nier les réalisations, mais les hommes loyaux et les citoyens intègres gardent toujours dans leur esprit et dans leur coeur les positions des éléments de leur armée et leurs immenses sacrifices dans l'adversité et la tragédie, dans la lutte contre le terrorisme barbare et contre le crime organisé sous toutes ses formes.» Notre peuple, écrira-t-il plus loin, « a fait preuve d'abnégation, de maturité, de conscience et de prudence, privilégiant la voix de la raison, faisant prévaloir l'intérêt de la Patrie, en élisant un président de la République, en assurant le succès du référendum portant amendement de la Constitution.