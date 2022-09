Alger et Nouakchott sur la même longueur d'onde! Six ans après son dernier conclave, la Commission mixte algéro- mauritanienne s'est tenue en fin de semaine dernière. Cette rencontre a le moins que l'on puisse dire été très riche. 26 conventions et protocoles d'entente ont ainsi été signés. La part du lion est revenue à la route «stratégique» reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie). Celle-ci devrait permettre de renforcer les échanges entre les deux pays, en allant au-delà des frontières. Au vu de l'importance du projet, il a été décidé d'exonérations fiscales pour la construction de cette route.

De plus, il a été décidé que cette «voie royale» soit équipée des instruments les plus modernes. Il est même question de mettre en place l'éclairage public par énergie solaire sur la route Tindouf-Zouerate tout en utilisant cette énergie dans le développement de l'agriculture dans les environnements sahariens. Les énergies renouvelables font, d'ailleurs, partie des domaines sur lesquels les deux pays vont travailler. En parlant d'énergie, il est question d'approvisionner le marché mauritanien en produits pétroliers et en gaz de ville. «Les pourparlers se poursuivront jusqu'à la conclusion d'un contrat dans ce cadre», ont précisé les deux parties. Néanmoins, les Présidents des deux pays ont exprimé la volonté de rapprocher les deux peuples à travers plus d'échanges commerciaux mais aussi humains.

Il s'agit de deux pays frères qui partagent près de 500 km de frontières. Il a donc été décidé de faciliter la circulation entre les deux pays à travers un projet d'accord sur la coopération dans le transport terrestre. Il faut savoir que l'Algérie a pris en charge la construction des deux postes frontaliers à «Hassi 75». Le taux de réalisation a atteint 70%. Néanmoins, le trafic de marchandise et la circulation des personnes n'a pas encore atteint le niveau souhaité. C'est ainsi que la Commission mixte a appelé à davantage de fluidité du trafic des marchandises et des voyageurs entre les deux pays. « Il est impératif d'offrir plus de facilités douanières aux opérateurs économiques», ont plaidé les membres de la Commission.

Elle insiste également sur l'intensification de la coordination entre les douanes en vue de faire face à la contrebande et à la criminalité transfrontalière outre l'actualisation de l'accord de coopération administrative mutuelle signé en 1991. Dans le sens du rapprochement entre les deux peuples, l'Algérie a plaidé pour relancer la manifestation annuelle «El-Mouggar» qui remonte à 1975 et réunit les habitants de Tindouf avec des Mauritaniens. En somme, l'Algérie prévoit de se lancer dans une promotion accrue sur ce grand marché ouest-africain avec pour cible les secteurs de l'agriculture, l'industrie, le bâtiment et travaux publics (BTP), la santé et le transport. Ainsi, la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne a été l'occasion de réaffirmer la convergence de leurs vues vis-à-vis des différentes questions arabes et régionales.