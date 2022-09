Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a fait état, jeudi à Alger, de plus de 300 demandes d'intervention sur le contenu de la Déclaration de politique générale du gouvernement, déposée la semaine dernière auprès du bureau de l'assemblée, et qui sera présentée aux députés, lundi en séance plénière, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. "La Déclaration de politique générale a été déposée la semaine dernière auprès de l'assemblée. Nous avons accordé assez de temps aux groupes parlementaires pour assurer une bonne préparation", a déclaré Boughali à la presse en marge du lancement du Réseau parlementaire sur le climat et l'environnement. Les groupes parlementaires "sont à pied d'œuvre pour préparer plus de 300 interventions prévues le 3 octobre prochain", a-t-il précisé, soulignant que l'objectif consiste à ce que les interventions des députés soient "à la hauteur". A travers cinq grands chapitres, la Déclaration de politique générale du gouvernement dresse le bilan des activités et travaux accomplis par les différents départements ministériels durant la période allant de septembre 2021 à août 2022.