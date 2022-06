L'assureur Allianz Trade découvre l'art de la vaticination et du charlatanisme politique. Il vient d'annoncer sa «messe», une sorte de fin du monde, mais uniquement pour l'Algérie et dix autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Cet assureur verse dans la charade et la chiromancie à la Nostradamus. Il martèle que «Si nous ne nourrissons pas les peuples, nous nourrissons le conflit.». Cette périphrase, qui prête à confusion, a été intégrée pêle-mêle dans une situation à caractère géopolitique d'une manière exagérée qui renseigne sur la pure manipulation des événements que traverse le monde actuel. Il avance des indices sur la base de ce qu'il considère comme «une étude estimant que onze pays, surtout en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, présentent un risque élevé de tensions sociales en raison de la flambée des prix alimentaires», sans pour autant disséquer les enjeux qui frappent de plein fouet le continent européen sur fond de crise énergétique et alimentaire engendrée par le conflit en Ukraine et ses conséquences sur le plan économique et financier des pays européens en premier lieu.

Est-ce une fuite en avant pour ne pas voir la crise qui s'exacerbe davantage au niveau de l'Europe et les nouveaux rééquilibrages et reconfigurations qui sont en train de se peaufiner dont les premières victimes sont bel et bien les pays de ce continent en proie à des crises structurelles?

Selon cet assureur, onze États sont particulièrement à risque de «voir émerger des conflits sociaux dans les prochaines années». Parmi ces pays, il y a l'Algérie qui est citée sans tenir compte de la réalité du pays et ses potentialités. À ce propos, l'assureur Allianz Trade, souligne qu' «Il s'agit de l'Algérie, la Tunisie, la Bosnie-Herzégovine, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la Turquie, et le Sri Lanka, ce dernier pays déjà traversant sa pire crise économique depuis son indépendance».

Il cite d'autres pays importateurs de nourriture qui présentent selon lui, bien sûr, un risque de conflits sociaux, à l'image de «la Roumanie, Bahreïn, ou le Kazakhstan, l'Arabie saoudite». Cette étude qui ne donne pas une analyse étayée et approfondie de ce «cataclysme» imaginé par son assureur, a même cité la Chine comme un pays qui sera touché par ce risque majeur, à savoir un conflit social profond.

Mais pourquoi l'Europe occidentale n'est-elle pas citée? Sachant pertinemment que les pays de cette partie du monde subissent les fatras de la crise ukrainienne de fond en comble, à telle enseigne que l'inflation frise l'invraisemblable en Allemagne et en France?

La fantaisie à laquelle se livre cet assureur n'a rien de fondé si ce n'est un rapport conçu et préparé sur mesure pour faire dans l'alarmisme savamment fabriqué pour détourner l'attention des populations européennes de ce qui les attend réellement avec la poursuite du conflit ukrainien et ses retombées sur la situation sociale et économique des ménagères qui n'arrivent plus à résister à l'érosion drastique de leur pouvoir d'achat qui connaît une dégringolade et une chute libre. L'Algérie présente une conjoncture des plus fiables quant à sa situation économique. L'un des indices de cette fiabilité, c'est bien sa situation financière, une situation qui loin d'une quelconque faillite grâce à son rejet d'aller vers des financements étrangers, c'est-à-dire s'endetter auprès du Fonds monétaire international (FMI). L'Algérie n'a pas de dettes, c'est un signe probant d'une maîtrise de la situation sur le plan global. La hausse des prix du gaz et du pétrole font que l'Algérie est dans une position confortable pour parer à tous les risques possibles au plan stratégique.

Quant à l'Europe, cette étude pourrait constituer réellement comme manuel pour comprendre ce qui va advenir des pays occidentaux à l'aune de la hausse des énergies fossiles et gazières.

L'assureur Allianz Trade est certainement une officine «printaniste» dont les desseins hégémoniques et de mainmise de certaines puissances en perte de zones d'influence, veulent se redéployer en tournant le dos à leur crise profonde qui risque d'enclencher de véritables conflits sociaux dont les retombées seront très lourdes en résultats sur le plan politique et économique de leurs populations.