Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Conseiller du président de la République chargé des Relations extérieures, Abdelhafidh Allahoum, a honoré, hier à Alger, les équipes de l'USM Khenchela et du Mouloudia d'El Bayadh, pour leur accession historique en Ligue 1 professionnelle de football. Lors de cette cérémonie organisée au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, Abdelhafidh Allahoum a remis un chèque de 30 millions de dinars et un bus pour chacune des deux équipes, promues en Ligue 1 professionnelle. «Le président de la République vous souhaite beaucoup de réussite dans votre parcours», a dit Allahoum lors d'une courte déclaration.

De leur côté, les présidents de l'USM Khenchela et du Mouloudia d'El Bayadh ont tenu à remettre à M. Allahoum, des cadeaux et un maillot floqué au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ont été également présents à cette cérémonie, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, ainsi que le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar.