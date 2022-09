Dernier acte pour poser les jalons d'une coopération équilibrée entre l'Algérie et l'Union européenne. Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, mardi, au Palais du gouvernement une délégation du Parlement européen, constituée des membres de la Commission parlementaire mixte (CPM) Algérie-Union européenne, conduite par son président, Andrea Cozzolino. La rencontre a porté sur «l'état des relations entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) et leurs perspectives d'avenir», a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Une rencontre qui doit probablement clore, en apothéose cette nouvelle page, que l'Union européenne semble enfin encline à écrire avec l'Algérie à travers la révision de l'accord d'association, notamment. Signé le 22 avril 2002 et entré en application le 1er septembre 2005 il penche nettement en faveur de l'UE. Entre 2005 et 2015 les exportations algériennes hors hydrocarbures vers l'Union européenne n'ont pas atteint 14 milliards de dollars tandis que les importations en provenance du continent européen, se sont élevées à 220 milliards de dollars. Il devenait donc impératif qu'il subisse des correctifs pour des échanges plus équilibrés. Une condition imposée par le président de la République pour entériner certaines clauses de l'accord dont celui portant sur la zone de libre-échange, contestée, en particulier, par les entreprises et les économistes algériens. Un écueil qui doit être contourné suite à la visite du président du Conseil européen. Charles Michel a évoqué, le 5 septembre dernier, la nécessité de la révision de l'Accord d'association qui lie l'Union européenne à l'Algérie à l'issue de l'audience que lui a accordée le chef de l'État. «Nous avons considéré que l'Accord d'association est un cadre devant donner lieu à des améliorations avec la volonté, de part et d'autre, d'identifier les priorités conjointes dans l'intérêt mutuel», avait notamment déclaré le dirigeant européen. Les événements semblent s'accélérer avec la première session de la Commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne (UE) qui s'est tenue, le 19 septembre, au siège de l'Assemblée populaire nationale. L'Algérie «est un pays pivot dans la région qui a un rôle important dans le maintien de la paix et de la stabilité, d'où la nécessité d'élaborer un programme de coopération solide entre l'Algérie et l'UE», avait déclaré à cette occasion l''euro- député italien Andrea Cozzolino coprésident de la Commission parlementaire mixte «Algérie-Union européenne. Il faut rappeler que la délégation parlementaire a été reçue lundi par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil. La rencontre a permis «de passer en revue les relations politiques et économiques entre l'Algérie et l'UE et les voies et moyens des Parlements algérien et européen de les hisser et de les intégrer dans une démarche qui servira les peuples des deux rives dans le cadre du principe gagnant-gagnant», avait indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement. Il faut savoir aussi que les travaux de la première session de la commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne qui s'est tenue au siège de l'Assemblée populaire nationale ont été sanctionnés par une déclaration commune. La CPM a pour but de contribuer à «l'approfondissement des relations entre l'Algérie et l'UE, afin de réaliser les objectifs annoncés dans le cadre de l'Accord d'association et de mettre en oeuvre les priorités communes de partenariat articulées autour du dialogue politique, de la gouvernance...», ont souligné les deux parties. La tenue de la 1ère session de la Commission parlementaire mixte a permis de prendre un nouveau départ pour repartir sur de bonnes bases...», a déclaré, de son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali. C'est apparemment parti. Alger et Bruxelles semblent avoir fait place nette...