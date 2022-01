L'Algérie est entrée de plain-pied dans la quatrième vague de la pandémie de Covid-19. Le seuil des contaminations et le nombre des morts déplorés, 557 nouveaux cas et 14 morts, renseignent sur une situation assez difficile, pour ne pas dire critique. Pour la première fois, depuis la fin de la troisième vague au cours de l'été écoulé, la courbe des contaminations par la Covid-19 a franchi la barre des 500 contaminations/jour. Des chiffres inquiétants et en hausse constante, qui lèvent le voile sur une phase dangereuse de l'évolution de la pandémie dans le pays. Cela fait plusieurs mois que ce seuil des décès n'avait pas été atteint, et les complications sanitaires aussi significatives. Il faut dire que l'Algérie fait toujours face à l'une des souches les plus virulentes du Covid-19, à savoir le variant Delta. Contrairement aux pays occidentaux, dont ceux européens qui font face au nouveau variant Omicron, plus clément et plus maîtrisable. En revanche, le nombre élevé des personnes décédées et la hausse des contaminations progressives, font craindre un affolement prévisionnel de la courbe des contaminations dans les prochains jours et semaines. D'où un accroissement et une réhabilitation des mesures de vigilance et de prévention contre l'évolution de la pandémie, dans sa souche la plus virulente. Le relâchement général et l'abandon des mesures de protection sanitaire ont concouru à la multiplication des cas de contamination dans le pays, ces dernières semaines. Face à cette situation, le ministre de l'industrie pharmaceutique a battu le rappel de ses troupes pour la mobilisation et la réquisition des producteurs d'oxygène, notamment. Cela, pour anticiper une éventuelle crise, comme ce fut le cas lors du scénario de l'été passé. Pourtant, selon les récits concordants, l'hospitalisation des cas déclarés pose un certain nombre de complications et d'incapacités dans la prise en charge en matière de lits d'hôpital et d'oxygène, en particulier. Dans certains établissements hospitaliers dans différentes régions du pays, les saturations en matière de capacités d'accueil et d'hospitalisation se font ressentir crescendo. La saturation des lits d'hospitalisation devient, progressivement une réalité palpable, rappelant les pires scénarios de l'été écoulé, où les morts et les contaminations fusaient de partout avec les complications que l'on sait. Et dire que ce relâchement général, décrié à maintes reprises par les spécialistes et les praticiens de la santé publique, continue toujours de produire ses effets. Le renforcement des mesures de vigilance et de prévention, auquel ont appelé les spécialistes, n'a, manifestement, pas trouvé écho auprès des citoyens et des responsables. La quatrième vague, comme l'avait annoncé le syndicat des praticiens, s'est installée dans le décor, depuis plus d'un mois déjà et connaît, actuellement, une phase progressive d'accélération. Pour rappel, avec ces nouvelles contaminations signalées, le total des cas confirmés est de 223.196, et le nombre des décès déplorés est de 6.363 cas, depuis le début de la pandémie en Algérie. Pour ce qui est du nombre des patients guéris, on parle de 153.102 personnes, alors que 37 patients sont toujours en soins intensifs, rapportent les services de la santé.