Ils font toujours parler de nous sans...nous! Désormais, notre voix sera portée, à l'international par une équipe de professionnels. En effet, l'Algérie vient de se doter d'une redoutable arme médiatique et diplomatique, à travers AL 24 News. Il s'agit d'une chaîne d'information internationale, la première du genre de tout le Maghreb. Accessible, pour le moment sur Nilesat, elle traitera de l'actualité nationale et internationale en temps réel, 24 h/24 et 7 jours/7. Le lancement officiel a été donné symboliquement, aujourd'hui à minuit, pour coïncider avec le 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, car ce projet, voulu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, veut atteindre comme objectif de révolutionner le paysage médiatique du Maghreb et du Monde arabe. Pour pouvoir rivaliser avec les grandes chaînes comme Al Jazzeera, France 24, ou encore CNN international et RT, AL 24 News a été confiée à un «loup» du paysage médiatique algérien, en la personne de Salim Aggar. Ce journaliste, qui compte derrière lui plus de 30 ans de presse, est réputé pour sa polyvalence et sa rigueur dans le travail médiatique. Salim, qui a été rédacteur en chef du quotidien L'Expression, est un maître dans l'art de la communication. Il maîtrise aussi bien les secrets de la presse écrite, électronique et l'audiovisuel. Expert en audiovisuel et en communication, il est également un critique de cinéma, réputé aux niveaux national et international. De plus, le DG de AL 24 News est un cinéaste spécialisé dans le documentaire, historique et culturel. Il est l'auteur de plusieurs oeuvres distinguées dans des festivals internationaux. D'ailleurs, le dernier poste qu'il a occupé était celui de directeur du «Centre algérien de la cinématographie» (CAC). Un atout majeur pour cette chaîne qui veut porter les valeurs de l'Algérie et sa vision à travers le monde. Pour cela, Salim Aggar s'est affairé, depuis plusieurs mois, à mettre en place un «commando» de choc. Celui-ci est composé de jeunes talents mais aussi de grands noms de la scène médiatique nationale, à l'image d'Ahmed Lahri, Djamel Maâfa, Nabila Hocine ou encore Maâmar Djebbour, pour le sport.Une équipe digitale a aussi été mise en place, afin d'animer le site Internet et les réseaux sociaux de ce nouveau venu dans la scène médiatique. «On a opté pour un mélange entre une équipe jeune, formée aux nouvelles techniques de rédaction et apte à même de capter un public avide de nouveaux formats et de nouveaux concepts», souligne Salim Aggar. «Ils évolueront aux côtés d'une équipe d'anciens journalistes qui apporteront certainement leur savoir-faire à la nouvelle génération», a-t-il ajouté, avec beaucoup de fierté. Pour son lancement, AL24 News compte une rédaction composée de 70 journalistes, chroniqueurs et animateurs. Son statut de chaîne internationale fait qu'elle a ouvert des bureaux dans les plus grandes capitales du monde: Washington, Pékin, Moscou, Paris... Au total, 20 correspondants dans le monde couvriront l'actualité internationale. En somme, cette chaîne est avant tout une vitrine de l'Algérie dans le monde et un média de soutien pour les intérêts diplomatique, politique, économique, sociales et culturel de l'Algérie, à l'extérieur. De l'artillerie qui arrive à point nommé, du fait que le contexte actuel est marqué par une grande guerre de l'information, qui vise le pays. Une arène médiatique très bouillante où tous les coups sont permis. Seuls les plus forts auront droit de cité...