La compagnie nationale aérienne Air Algérie a annoncé, aujourd’hui, dans un communiqué, le prolongement des délais de traitement des demandes de désarchivage des billets ou EMD-Voucher non utilisés en raison de la pandémie de Covid-19, et ce, jusqu'au 31 mars prochain. « Dans le souci de répondre aux attentes de notre aimable clientèle, Air Algérie a le plaisir de vous informer du prolongement au 31 mars 2023 des délais de traitements des demandes de désarchivage des anciens billets ou EMD -Voucher non utilisés suite à la pandémie via le lien http://tkcovid.airalgerie.dz », est-il indiqué dans le communiqué. Selon la même source, les demandes seront traités dans les « meilleurs délais » après inscription.