Plus de vols et de nouvelles destinations pour Air Algérie. C’est son directeur général, Yacine Benslimane, qui l’a annoncé, aujourd’hui, à l’Assemblée populaire nationale. Auditionné par la commission des transports de l’APN, le P-DG d’ Air Algérie, a assuré qu'il y a un nouveau programme qui sera prochainement dévoilé. « Des dessertes seront renforcées, d’autres destinations seront ouvertes à travers le monde, notamment en Afrique », a-t-il précisé. Il assure que les nouveaux appareils, que la compagnie aérienne nationale va acquérir, permettront de renforcer le nombre de destinations desservies par Air Algérie. Par ailleurs, il fait savoir que le mouvement des vols est passé, par rapport à ce qu’il se faisait avant la pandémie de Covid-19, de 50% à 68% aujourd'hui, et passera à 78% au mois d'octobre.