Trois nouveaux ambassadeurs d'Algérie ont reçu leurs agréments. Ainsi, le gouvernement australien a donné son agrément à la nomination de Nor-Eddine Benfreha, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'Australie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Un deuxième communiqué du même ministère annonce également l'agrément accordé à Belkacem Belgaid par le gouvernement des Etats-Unis du Mexique Belgaid, occupera la fonction d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Enfin, la même source annonce aussi que le gouvernement de la République du Pérou a donné son agrément à la nomination de Kamel Retieb, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Pérou.