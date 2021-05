De plus en plus de terroristes recherchés, activant au Sahel sont arrêtés en Algérie. Le dernier en date l'a été le 30 avril, à Tamanrasset. Ce dernier, arrêté par les services de sécurité du ministère de la Défense nationale répond au nom de A. Mellouki. Certes «cette opération réitère la vigilance et la détermination des forces de l'Armée nationale populaire à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national et à venir à bout de toute forme de soutien aux groupes terroristes», comme rapporté par le MDN, mais renseigne surtout sur une activité subversive qui vise la déstabilisation du pays et dont le chef d'état-major, général de corps d'armée Saïd Chanegriha, ne cesse d'en avertir, tout en assurant que ces complots, d'ailleurs démasqués, n'aboutiront point, dans la mesure où les frontières sont parfaitement contrôlées. En effet, un important dispositif est mis en place, pas depuis peu, mais depuis 2011, après le déclenchement des crises en Libye, au Mali et en Tunisie.

Ce dispositif a subi plusieurs révisions pour répondre aux exigences de la conjoncture qui prévaut et être adapté à chaque fois, en fonction du développement de la situation dans ces pays. Néanmoins, ces arrestations intervenaient depuis la libération des 200 terroristes au Mali et le versement d'une rançon au profit des groupes terroristes, dans ce pays, par la France, en échange d'une journaliste française et ses deux accompagnateurs. Fort heureusement, les services de sécurité du pays détiennent une banque de données concernant les noms des terroristes recherchés et fichés. Outre cette «gaffe» de la France qui a ainsi encouragé le terrorisme dans la région, s'ajoutent les manoeuvres du Makhzen qui tente par tous les moyens à l'ombre de la situation au Sahara occidental, de motiver quelques éléments terroristes, pour tenter de s'infiltrer sur le territoire dans le but de faire diversion afin d'accuser l'Algérie de complicité avec le terrorisme, mais aussi d'utiliser ces mêmes terroristes contre le Polisario. Un fait qui n'est pas nouveau et des actes qui correspondent parfaitement à l'image du Makhzen qui a toujours oeuvré contre l'Algérie, même durant les années 90 et personne n'ignore qu'il a été à l'origine de l'installation d'Al Qaïda en Algérie.

Aujourd'hui selon des sources très bien informées, l'on cherche à introduire les éléments de ce qu'on appelle Daesh, ces éléments de retour de la Syrie, grâce à certains pays impliqués dans la tragédie qui a détruit Damas. Mais à ce jour, toutes les tentatives, assurent nos sources, ont été déjouées et cela grâce à la vigilance des forces de sécurité et à la stratégie adoptée par le Haut commandement de l'ANP et au plan de prévention. Mais pas que, les services de sécurité détiennent une banque de renseignements sur tous les mouvements terroristes au Sahel et ailleurs, des noms et des endroits les plus fréquentés par ces criminels, les liens qu'ils entretiennent et les relations avec les trafiquants d'où, d'ailleurs, la réussite des ser-vices de sécurité à arrêter chaque criminel après un «traçage».